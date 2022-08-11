В Тольятти налаживают производство пластмасс, чтобы ускорить выпуск LADA Vesta

На официальном сайте Главгосэкспертизы России опубликовано сообщение о том, что ведомство одобрило проектную документацию ООО «Эксперт-Проект» на размещение производства изделий из пластмасс на территории особой экономической зоны «Тольятти».

К 2028 году проект должен выйтит на мощность в 5 000 000 штук пластиковых комплектующих в год. Отсюда можно сделать вывод, что детали будут поставляться не только на вазовский конвейер, но и на иные сборочные площадки, а также на те заводы, которые могут начать функционировать в России в будущем. Например, «Москвич».

Напомним, что в Тольятти собираются переносить из Ижевска производство LADA Vesta. Это обьяснили ожидаемым ростом спроса на вазовские машины, ведь они одни из самых доступных. Если на «ИжАвто» можно делать 32 автомобиля в час, то в Тольятти производительность увеличат до 60 машин. Как и ожидалось, флагманская модель АВТОВАЗа встанет на линию B0 в начале следующей весны.

Что касается дефицита комплектующих, то эту проблему решают. Так, на сходящих с конвейера LADA Granta и Niva Legend уже появился кондиционер, а вскоре ожидают и системы ABS.