В Тольятти налаживают производство пластмасс, чтобы ускорить выпуск LADA Vesta

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На территории особой экономической зоны «Тольятти» хотят построить завод по выпуску комплектующих и сборочных узлов для различных предприятий отечественного автопрома, включая АВТОВАЗ. Ожидается, что вся продукция будет соответствовать международным стандартам качества. Скорее всего, мощности наращиваются на перспективу, так как на модели LADA может быть высокий спрос в будущем.
Виктор Васильев

На официальном сайте Главгосэкспертизы России опубликовано сообщение о том, что ведомство одобрило проектную документацию ООО «Эксперт-Проект» на размещение производства изделий из пластмасс на территории особой экономической зоны «Тольятти».

К 2028 году проект должен выйтит на мощность в 5 000 000 штук пластиковых комплектующих в год. Отсюда можно сделать вывод, что детали будут поставляться не только на вазовский конвейер, но и на иные сборочные площадки, а также на те заводы, которые могут начать функционировать в России в будущем. Например, «Москвич».

Напомним, что в Тольятти собираются переносить из Ижевска производство LADA Vesta. Это обьяснили ожидаемым ростом спроса на вазовские машины, ведь они одни из самых доступных. Если на «ИжАвто» можно делать 32 автомобиля в час, то в Тольятти производительность увеличат до 60 машин. Как и ожидалось, флагманская модель АВТОВАЗа встанет на линию B0 в начале следующей весны.

Что касается дефицита комплектующих, то эту проблему решают. Так, на сходящих с конвейера LADA Granta и Niva Legend уже появился кондиционер, а вскоре ожидают и системы ABS.

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11 августа 2022
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