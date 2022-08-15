В России представили новое поколение внедорожника «Стрела»

Разработка «Стрелы» — дело рук «Военно-промышленной компания» в содружестве с Конструкторским бюро молодежи при МГТУ им. Баумана. Габариты внедорожника — 5200х2550х2400 мм. Масса авто — 3,5 тонны, а клиренс составляет внушительные 270 мм. При этом махина способна легко преодолевать брод свыше одного метра.

Из новшеств модели следует отметить подретушированную оптику, вертикальную радиаторную решетку, граненый капот и оквадраченные колесные арки. Что касается агрегатов, то под капотом может быть размещен 2,8-литровый турбодизель от Cummins или китайский Foton российского производства. Мощность — до 200 л. с. Привод — полнее некуда!

Впрочем, других подробностей о «Стреле» новой итерации пока, увы, нет. Между тем, портал «АвтоВзгляд» опробовал в деле дореформенную модификацию «проходимца», который, надо признать, сильно нас удивил. Подробности эксклюзивного тест-драйва — здесь.