Иранский автопроизводитель Iran Khodro все-таки возвращается в Россию

По словам топ-менеджера Мехди Хатиби, компания намерена экспортировать свои модели в Азербайджан, Оман и Ирак. Но по объему продаж Россия должна стать самым крупным рынком.

«В этом году мы произведем более 500 000 автомобилей, и наша цель в течение трех лет — экспортировать 100 000 автомобилей ежегодно», — сказал он.

Напомним, что автомобили Iran Khodro уже знакомы российским водителям. Седан Samand, построенный на базе французского Peugeot 405, продавался в нашей стране в 2006–2009 годах. Но тогда удалось реализовать всего несколько тысяч таких машин. Причина столь скромных результатов была в том, что 405-й «француз» уже на то время являлся устаревшей моделью. А еще седан не блистал качеством, да и локализация была проведена отвратно.

Теперь же в России может появиться седан Tara, который представляет собой перелицованный Peugeot 301. Кроме того, в Иране компания занимается сборкой китайских моделей Haima и Dongfeng, а также французских Peugeot. То есть можно предположить, что при согласовании с китайцами к нам могут привезти кроссоверы Haima S5 и S7, которые, к слову, тоже когда-то продавались в России. Они хоть и не блещут передовыми техническими решениями, но при адекватном «прайсе» смогут заменить ушедшую Renault Arkana.