Представлен самый быстрый родстер на планете

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Американская Hennessey Special Vehicles выкатила гиперкар Venom F5 с открытым верхом и «битурбовосьмеркой» мощностью 1842 л. с. (1617 Нм крутящего момента). Таким образом, заокеанский родстер фактически стал самым мощным серийным «кабриком» в мире.
Лика Затворная

С места свою первую сотню с места Hennessey Venom F5 Roadster выдает за 2,6 секунды, а его пиковая скорость составляет свыше 482 км/ч! Помогает движку скорострельный преселективный «робот» о семи ступенях. Да, вот это снаряд — действительно сносит крышу.

Кстати, всего планируется к выпуску 30 уникальных автомобилей да еще и со стеклянной крышкой моторного отсека. Красиво, громко и неприлично быстро!

Ценник этого реактивного самолета на колесах стартует от 3 000 000 долларов США. Что, уже побежали занимать очередь?

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19 августа 2022
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