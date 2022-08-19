Представлен самый быстрый родстер на планете

С места свою первую сотню с места Hennessey Venom F5 Roadster выдает за 2,6 секунды, а его пиковая скорость составляет свыше 482 км/ч! Помогает движку скорострельный преселективный «робот» о семи ступенях. Да, вот это снаряд — действительно сносит крышу.

Кстати, всего планируется к выпуску 30 уникальных автомобилей да еще и со стеклянной крышкой моторного отсека. Красиво, громко и неприлично быстро!

Ценник этого реактивного самолета на колесах стартует от 3 000 000 долларов США. Что, уже побежали занимать очередь?