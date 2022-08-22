Не бит, но выпотрошен: перекупщики массово «раздевают» машины перед перепродажей

Казалось бы, что может быть проще в алгоритме работы перекупщика? Купил автомобиль у одного человека, а затем продал другому по более высокой цене. Но сейчас так делают лишь самые «отсталые» или ленивые представители этой паразитической по своей сути профессии. В условиях дефицита более-менее доступных автомобилей, стремительно набирает популярность совсем уж мерзопакостная практика поведения перекупов. Пользуясь повышенным спросом, они нашли способ еще больше «навариваться» на каждой перепроданной машине. Метод простой и наглый.

Допустим, в лапы перекупщика попала такая популярная модель, как Toyota Camry последнего поколения. В не самой бедной комплектации. Первое, что делает достопочтенный бизнесмен — продает «родные» колесные диски и вместо них ставит на авто самые дешевые китайские. Выгода — как минимум 20 000 рублей. Параллельно «выбивается» и продается катализатор и перепрошивается блок управления двигателем — под норму «Евро 2». Еще около 100 000 рублей дополнительного дохода. Далее — фары. Демонтируют «родные» светодиодные, продают их и заменяют «китаем». Еще не менее 20 000 рублей прибыли. Если машина оснащена контролем «мертвых зон» — замечательно. Боковые зеркала заднего вида со встроенными в них оранжевыми «маячками» этой системы тоже легко демонтируются и заменяются на китайские аналоги — без всяких «контролей». Но и это еще не все!