Не бит, но выпотрошен: перекупщики массово «раздевают» машины перед перепродажей

Казалось бы, что может быть проще в алгоритме работы перекупщика? Купил автомобиль у одного человека, а затем продал другому по более высокой цене. Но сейчас так делают лишь самые «отсталые» или ленивые представители этой паразитической по своей сути профессии. В условиях дефицита более-менее доступных автомобилей, стремительно набирает популярность совсем уж мерзопакостная практика поведения перекупов. Пользуясь повышенным спросом, они нашли способ еще больше «навариваться» на каждой перепроданной машине. Метод простой и наглый.
Допустим, в лапы перекупщика попала такая популярная модель, как Toyota Camry последнего поколения. В не самой бедной комплектации. Первое, что делает достопочтенный бизнесмен — продает «родные» колесные диски и вместо них ставит на авто самые дешевые китайские. Выгода — как минимум 20 000 рублей. Параллельно «выбивается» и продается катализатор и перепрошивается блок управления двигателем — под норму «Евро 2». Еще около 100 000 рублей дополнительного дохода. Далее — фары. Демонтируют «родные» светодиодные, продают их и заменяют «китаем». Еще не менее 20 000 рублей прибыли. Если машина оснащена контролем «мертвых зон» — замечательно. Боковые зеркала заднего вида со встроенными в них оранжевыми «маячками» этой системы тоже легко демонтируются и заменяются на китайские аналоги — без всяких «контролей». Но и это еще не все!
«Родной» задний бампер со встроенными в него датчиками, отвечающими за сканирование «мертвых зон», также снимается и меняется на дешевый китайский — без датчиков. На этой «рокировочке» перекупщик может получить еще порядка 30 000 рублей.
Далее уже по мелочи. Могут продать запасное колесо — опять таки на «родном» диске. Даже запасной ключ — и тот умудряются «толкнуть» на рынке подержанных запчастей. Про скручивание (практически в обязательном порядке) пробега можно даже не упоминать! И вот уже после такой «предпродажной подготовки» автомобиль предлагается потенциальным покупателям. Да, кто-то из них обратит внимание на неработающую кнопку включения системы контроля «мертвых зон». А более-менее разбирающиеся в машинах заметят неродные фары и колесные диски.
Но основная масса потенциальных желающих приобрести Toyota Camry в состоянии «не бит, не крашен, не из такси, из-под пенсионера» даже не догадается о том, что им «впаривают» выпотрошенную машину. Мало того, что они заплатят «перекупу» сверх суммы, за которую тот приобрел седан у его первого владельца. Но еще, фактически, «подарят» ему порядка 200 000 рублей, которые жулик выручил на «предпродажном раздевании» авто.