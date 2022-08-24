Названы сроки появления в России бюджетного седана Iran Khodro Tara

Iran Khodro, пытавшийся завоевать любовь и доверие российских потребителей в начале 2000-х, простился с нашей страной в 2009-м из-за ужесточившихся экологических требований. Но надежд вернуться на перспективный рынок иранцы не оставляли. Они неоднократно принимали участие в различных выставках, каждый раз рассказывая о грандиозных планах по возобновлению продаж и даже локализации производства. Но так продолжается уже около 10 лет, а результата все нет.

Очередное громкое заявление представители Iran Khodro сделали на выставке MIMS−2022, куда привезли седан Tara. Так, по словам руководителя отдела испытаний IKCO Бехруза Ахмадзаде, четырехдверка, построенная на базе Peugeot 301, поступит на российский рынок в начале 2023 года. Иранцы говорят, что процесс сертификации новинки уже идет, хотя по данным «Русского автомобиля», компания еще даже не подала заявку.

Как бы то ни было, сейчас отличный момент для того, чтобы зайти на оскудевающий российский рынок — и особенно с автомобилем такого класса. В-сегмент испытывает сложности: Kia Rio и Hyundai Solaris в дефиците, за LADA Vesta просят огромные деньги (до 3 млн. рублей), а китайцы, на которых возлагаются большие надежды, сконцентрированы на кроссоверах. На чем ездить таксистам? Iran Khodro Tara мог бы прийтись очень кстати.