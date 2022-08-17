Владельцев LADA Vesta приглашают на бесплатный ремонт

Под сервисную кампанию подпадают без малого 43 000 седанов и универсалов LADA Vesta, выпущенных в период с 17 сентября 2019 года по 5 июля 2022-го. Узнать, вошла ли в список конкретная машина, можно, обратившись к любому официальному дилеру с VIN-номером транспортного средства.

Обновление прошивки панели приборов проводится для владельцев совершенно бесплатно. Как уточняют дилеры, проведение этой процедуры потребовалось из-за «режима работы лампы давления масла». Критичной проблему не назвать, но лучше визит в сервис все же не откладывать.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Ижевске прекратилось производство семейства Vesta, которая выпускалась там без малого семь лет. «Веста» возвращается в Тольятти — на линию B0, где прежде собирались Renault Logan, LADA Largus и XRAY. Но поскольку на подготовку мощностей и поиск дефицитных комплектующих нужно время, седаны и универсалы встанут на конвейер не раньше весны 2023 года.