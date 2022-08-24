Покупаем родную «классику»: почему в России резко подорожали советские «Жигули»

Февральские события нанесли тяжелый удар по юным поклонникам «классики», «зубил», «двенарей» и прочих «шеснарей» — российские машины теперь стоят дорого, зачастую вровень со стареньким «японцем», который еще не отъездил свой ресурс. К «Москвичам» дело не относится, это удел избранных, а вот пристойную «жигу» для ежедневной эксплуатации сегодня можно приобрести за 150 000 и более рублей. Дорого, скажете? Вот и мы говорим, что дорого. Но откуда-то ведь такие ценники появляются. И рынок, который, собственно, и устанавливает правила продажи — стеной за них. Ведь объявления пропадают, то есть машины продаются.

Логичным объяснением мог бы стать торг, который заложен в цене любого подержанного авто. Но и тут нас ждал неожиданный изгиб сюжета: всего несколько звонков по предложенным номерам дали «от ворот поворот». Хозяева наотрез отказываются снижать свои запросы, мотивирую большим количеством звонков и предложений. В лучшем случае дисконт составляет не более пяти процентов, именуемый в народе «на бак бензина».

Разговорились с одним из наиболее общительных продавцов и выяснили интересный мотив: многие россияне, наслушавшись новостей, предрекли импортным автомобилям серьезнейшие сложности с обслуживанием и содержанием, которые приведут к долгому и неприятному прозябанию в статусе пешехода.