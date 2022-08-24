Покупаем родную «классику»: почему в России резко подорожали советские «Жигули»

Февральские события нанесли тяжелый удар по юным поклонникам «классики», «зубил», «двенарей» и прочих «шеснарей» — российские машины теперь стоят дорого, зачастую вровень со стареньким «японцем», который еще не отъездил свой ресурс. К «Москвичам» дело не относится, это удел избранных, а вот пристойную «жигу» для ежедневной эксплуатации сегодня можно приобрести за 150 000 и более рублей. Дорого, скажете? Вот и мы говорим, что дорого. Но откуда-то ведь такие ценники появляются. И рынок, который, собственно, и устанавливает правила продажи — стеной за них. Ведь объявления пропадают, то есть машины продаются.
Логичным объяснением мог бы стать торг, который заложен в цене любого подержанного авто. Но и тут нас ждал неожиданный изгиб сюжета: всего несколько звонков по предложенным номерам дали «от ворот поворот». Хозяева наотрез отказываются снижать свои запросы, мотивирую большим количеством звонков и предложений. В лучшем случае дисконт составляет не более пяти процентов, именуемый в народе «на бак бензина».
Разговорились с одним из наиболее общительных продавцов и выяснили интересный мотив: многие россияне, наслушавшись новостей, предрекли импортным автомобилям серьезнейшие сложности с обслуживанием и содержанием, которые приведут к долгому и неприятному прозябанию в статусе пешехода.
Волна сомнений и страхов породило стремление купить на «черный день» простую и неприхотливую технику, которая может и на даче постоять, но в нужный момент будет ездить и ремонтироваться «на коленке». «Ремонтироваться» — признание проблемы, «на коленке» — попытка самого себя успокоить. Сами-то мы уже мало что можем отремонтировать, зато другие — точно смогут.
Логика понятная, но в ней имеются трещины: отечественные автомобили, особенно если мы говорим о продукции «лютых девяностых» и начала двухтысячных, не только состоят из целого ряда низкокачественных деталей, которыми их пытались вернуть к жизни, но и в значительной степени «уколхожены» — переделаны под требования и возможности своего прошлого/прошлых владельцев.
Отремонтировать такой автомобиль непросто — предстоят долгие мучительные вечера изучений и поисков истины. И кустарных блокировок всего и вся. Второй важный момент — многие узлы и агрегаты так же производились не в России, так что с поставками могут и здесь возникнуть неполадки. И, наконец, третий пункт — любой подержанный автомобиль нуждается в ремонтных и восстановительных процедурах, которые так же стоят денег.
Сложив покупку, страховку, постановку на учет, первичный и последующий ремонт, получим круглую сумму. Не проще ли и дешевле (прямо сейчас, пока запчасти в достатке и в наличии) привести свой собственный автомобиль в полный порядок?
Вложиться, чтобы пару-тройку лет ездить без ограничений и задних мыслей? Да еще и сделать все так, чтобы не ремонтироваться вообще, и уже тем более не делать этого «на коленке». Интересная мысль, не правда ли?