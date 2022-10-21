Chery готовит к премьере новый компактный внедорожник

Фото: news.cheshi.com
В обозримом будущем модельный ряд китайской марки Chery пополнится новым компактным внедорожником, который мог бы составить серьезную конкуренцию таким проходимцам, как, например, Haval Dargo. Работа над ними идет полным ходом, а накануне в Сеть «просочились» и первые изображения новинки.
Кристина Извекова

Названия у внедорожника Chery пока нет, но его внутреннее обозначение — T1EJ. По предварительным данным, по своим габаритам он будет чуть короче родственного Tiggo 4 Pro: длина автомобиля — 4200 мм, ширина — 1830, высота — 1700 при колесной базе в 2700 мм.

Что же касается «железа», то тут данные разнятся. По одной версии, в основу новинки ляжет та же платформа, на которой построен Tiggo 7 Plus (в России он будет продаваться как Tiggo 7 Pro Max). В моторную гамму войдут бензиновые агрегаты — 1,5-литровый двигатель на 156 л. с. и 197-сильный объемом 1,6 литра. Пару им составит роботизированная коробка передач.

По второй — внедорожник «вооружат» электрической силовой установкой. На эту мысль наводит тот факт, что разработкой новинки занимается Chery New Energy — подразделение компании, специализирующееся на «зеленых» машинах. Впрочем, не исключено, что модель предложат в нескольких модификациях: как с традиционными ДВС, так и с электродвигателем.

Даже ориентировочные сроки премьеры новинки от Chery пока не называются, а потому говорить о его появлении в России преждевременно. Да и многое зависит от типа двигателя. Если китайцы остановятся на «зеленом» варианте, то вряд ли повезут новинку к нам. Если же на бензиновом, то шансы куда выше. Ведь с ее помощью «Чери» могла бы открыть новый для себя сегмент, на который уже позарились напористые конкуренты из Haval.

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21 октября 2022
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