Фокус с оптикой: зачем перекупы перед сделкой надевают солнцезащитные очки

Кто хоть раз приобретал машину на вторичном рынке, знает: после изучения документов надо внимательно смотреть кузов, который дороже и сложнее в ремонте всех остальных элементов любого транспортного средства. Если ровненький, аккуратно отремонтированный или вовсе небитый, что тоже случается, можно брать. Но как увидеть малозаметные повреждения, не вызывая каждый раз специалиста? Оказывается, в этих целях можно использовать обыкновенные солнцезащитные очки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чуть припыленная, стоящая в дальнем тенистом углу двора или откровенно темном подземном паркинге машина всегда выглядит целой. Далее — короткая поездка и принятие итогового решения. Как правило, выбираем все мы глазами, а выводы делаем на основании первого же знакомства. Проще говоря, увидели — влюбились.

А дальше уже сами себя убеждаем, что громыхание в подвеске, а может и в моторе, рывки коробки передач и предательский запах бензина и плесени в салоне — дело решаемое. Главное же — кузов! Воистину, сложнее и дороже него в ремонте ничего нет: варить, грунтовать, шпаклевать и снова грунтовать, красить и «лачить» сегодня — дорого. Очень дорого.

Поэтому первым и самым важным эпизодом осмотра подержанного авто должен быть кузов. Сначала — несущие элементы: лонжероны, стаканы и прочее. Далее — ниша запаски и пороги. Но останавливаться на достигнутом нельзя, следует внимательно осмотреть весь «металл»: дорогой ремонт — синоним добротного содержания машины в целом, а дешевый...

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Вот гаражный покрас с закидыванием вмятин килограммами шпаклевки мы, называя вещи своими именами, и будем искать. Как это сделать самостоятельно? Со стаканами-лонжеронами — понятно: кустарный шов заметит и любитель, поскольку слишком уж он сильно отличается от соседнего заводского.

С оперением — крыльями, бамперами и прочим навесным — дела обстоят намного сложнее: нужен определенный опыт и специальные устройства, которые сегодня тоже научились обманывать. Про «покрас под толщиномер» слышали уже все. Так как же быть? Позаимствует немного знаний у профессиональных «купцов», регулярно заключающих сделки.

Оказывается, перекупы не просто так смотрят машину через стекла солнцезащитных очков. Это не попытка скрыть эмоции, как в покере, а логичное использование поляризующего фильтра, которым могут похвастаться качественные модели. С помощью «полярика» незаметные вмятинки и мелкие бугры становятся видимыми — глаз-то уже вооружен. А обозрев весь автомобиль можно смело принимать решение: видите миллион кустарных ремонтов — проходите дальше. Заметили пару точек? Обязательно укажите на них продавцу и начинайте торговаться.