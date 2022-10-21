Вьетнамская компания VinFast запатентовала в России еще два кроссовера

Компания VinFast, основанная всего пять лет назад, начинала с автомобилей, построенных на базах BMW предыдущих поколений — речь о седане LUX A2.0 (BMW 5-й серии) и кроссовере LUX SA 2.0 (BMW X5). Потом, поддавшись трендам, производитель переключился на «электрички» и выпустил модели VF8 и VF9, которые, кстати, уже продаются в Европе, а в следующем году должны «докатиться» и до России.

Интересно, что буквально через пару месяцев после премьеры VF8 и VF9 вьетнамцы представили публике еще несколько новинок — правда, в статусе концептов. На выставку CES 2022 в Лас-Вегасе они привезли более компактные VF5, VF6 и VF7. Последний в России тоже уже запатентован. А теперь, похоже, пришла очередь «пятерки» и «шестерки».

Да, автомобили с изображений, опубликованных Роспатентом, отличаются от тех, что показали в Штатах в начале года — взять, к примеру, ту же оптику. Но тому есть логичное объяснение: предсерийные варианты почти всегда выглядят иначе, нежели шоу-кары. Впрочем, учитывая, с какой скоростью вьетнамцы выкатывают новинки, не исключено, что это — что-то совсем свежее.

Остается лишь добавить, что никаких технических подробностей о загадочных машинах нет. Вероятно, их мы узнаем позже. А, может, и не узнаем. Ведь получение патента на дизайн совсем не гарантирует выход модели на российский рынок.