Вьетнамцы везут в Россию кроссоверы VinFast VF8 и VF9

Судя по информации, опубликованной на европейском сайте VinFast, кроссовер VF8 предложат в двух версиях — Eco и Plus. Младшая располагает силовой установкой на 353 л. с. и 500 Нм крутящего момента, а движки старшей выдают 408 сил и 620 Нм. При этом — вне зависимости от исполнения — покупатель может выбрать аккумулятор: на 82 или 87,7 кВт/ч. В первом случае максимальная дальность хода ограничена 420 км (у Eco) или 400 км (у Plus), во втором — 471 или 447 км.
У кроссовера VF9 те же два варианта — Eco и Plus. Хотя силовая установка предусмотрена лишь одна: на 408 сил и 620 Нм. Аккумуляторы, что логично, учитывая габариты модели, более емкие — 92 и 123 кВт/ч. Да и пройти на одном заряде флагман может чуть дальше: 438 или 423 км с младшей батареей и 594 или 580 км — со старшей. Отметим также, что в версии Eco предусмотрено семь посадочных мест, а в «Плюсе» — либо 7, либо 6 с раздельными креслами на втором ряду.
Напомним, что марка VinFast довольна молодая, ее основали всего пять лет назад. Практически сразу амбициозные вьетнамцы заявили о своем намерении покорить российский рынок. И даже более того — вроде как обсуждали вопрос локализации производства с «Группой ГАЗ». В нашу страну VinFast должен был ворваться в 2020-м, но никаких конкретных действий для этого автостроитель не предпринял.
А привезти к нам планировали седан LUX A2.0 и кроссовер LUX SA 2.0, построенные на базах BMW 5-й серии и BMW X5 предыдущих поколений. Но, вероятно, эти модели мы так и не увидим, ведь VinFast сместил фокус внимания на «электрички», выкатив VF8 и VF9. К слову, внешний вид первого у нас уже запатентован, предполагается, что продажи VF8 стартуют в 2023-м.
Другой вопрос, что вряд ли россияне будут ждать его с нетерпением. Во-первых, это все же электрокар, а они в нашей стране спросом совсем не пользуются. Во-вторых — малоизвестный, крайней сомнительный бренд, неспособный похвастать обширной дилерской сетью: как обслуживать машины, где доставать на них запчасти?
Ну и, наконец, цена. Простые смертные вряд ли отдадут за тот же VF8 3,5 млн. рублей (маловероятно, что он будет стоить дешевле), а богатые — скорее предпочтут Audi e-tron или хотя бы Jaguar E-Pace. Если, конечно, те не простятся с российским рынком ввиду последних событий окончательно…
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