Вьетнамцы везут в Россию кроссоверы VinFast VF8 и VF9

Напомним, что марка VinFast довольна молодая, ее основали всего пять лет назад. Практически сразу амбициозные вьетнамцы заявили о своем намерении покорить российский рынок. И даже более того — вроде как обсуждали вопрос локализации производства с «Группой ГАЗ». В нашу страну VinFast должен был ворваться в 2020-м, но никаких конкретных действий для этого автостроитель не предпринял.

А привезти к нам планировали седан LUX A2.0 и кроссовер LUX SA 2.0, построенные на базах BMW 5-й серии и BMW X5 предыдущих поколений. Но, вероятно, эти модели мы так и не увидим, ведь VinFast сместил фокус внимания на «электрички», выкатив VF8 и VF9. К слову, внешний вид первого у нас уже запатентован, предполагается, что продажи VF8 стартуют в 2023-м.

Другой вопрос, что вряд ли россияне будут ждать его с нетерпением. Во-первых, это все же электрокар, а они в нашей стране спросом совсем не пользуются. Во-вторых — малоизвестный, крайней сомнительный бренд, неспособный похвастать обширной дилерской сетью: как обслуживать машины, где доставать на них запчасти?

Ну и, наконец, цена. Простые смертные вряд ли отдадут за тот же VF8 3,5 млн. рублей (маловероятно, что он будет стоить дешевле), а богатые — скорее предпочтут Audi e-tron или хотя бы Jaguar E-Pace. Если, конечно, те не простятся с российским рынком ввиду последних событий окончательно…

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