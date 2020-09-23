Как бедный вьетнамский мальчик построил крутой люксовый кроссовер VinFast President

Вьетнамский мальчик Фам Нят Вьюнг жил в нищете. Он родился в 1968 году в разгар войны. Но даже ее окончание не принесло ребенку счастливого детства, оставив с мамой на улице без денег и шансов. Но очень выручила школа. Кормили и было интересно учиться. Фам показал блестящие математические способности, за которые получил особенную награду — стипендию, давшую не только шанс получить среднее образование, но и не умереть с голоду. Затем была служба в армии. Что делать юноше, мечтающему помогать не только маме, но и своей стране? Учиться дальше.

И молодой вьетнамец поступил в Московский геолого-разведочный институт, на специальность «Экономика», совмещая получение знаний с первыми шагами в самостоятельном бизнесе. И когда дела пошли, Фам Нхат Вонг совершил поступок, вызвавший восхищение не только однокурсников, но и резонансно отозвавшийся гордостью дома — купил машину марки LADA (она до сих пор у него) и женился на русской.