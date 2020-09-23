Как бедный вьетнамский мальчик построил крутой люксовый кроссовер VinFast President

Вьетнамский мальчик Фам Нят Вьюнг жил в нищете. Он родился в 1968 году в разгар войны. Но даже ее окончание не принесло ребенку счастливого детства, оставив с мамой на улице без денег и шансов. Но очень выручила школа. Кормили и было интересно учиться. Фам показал блестящие математические способности, за которые получил особенную награду — стипендию, давшую не только шанс получить среднее образование, но и не умереть с голоду. Затем была служба в армии. Что делать юноше, мечтающему помогать не только маме, но и своей стране? Учиться дальше.
И молодой вьетнамец поступил в Московский геолого-разведочный институт, на специальность «Экономика», совмещая получение знаний с первыми шагами в самостоятельном бизнесе. И когда дела пошли, Фам Нхат Вонг совершил поступок, вызвавший восхищение не только однокурсников, но и резонансно отозвавшийся гордостью дома — купил машину марки LADA (она до сих пор у него) и женился на русской.
С ними дипломированный экономист Фам Нят Вьюнг уехал на Украину, где открыл ресторан, а затем основал производство лапши быстрого приготовления «Мивина», дешевой и сытной. В автобиографии написал: «Украинцы были очень бедные и очень голодные». А про голод он знал слишком подробно. В 2009 году компанию по выпуску полуфабрикатов он продал швейцарской Nestlé за $150 миллионов.
С такими денжищами г-н Вьюнг бросился на родину, помогать стране, создал компанию VinGroup и взялся за строительство. Сегодня VinGroup — главный модернизатор страны, в ней работает 55 000 сотрудников и она представлена во всех сферах: строит дома, продает квартиры, управляет лучшими больницами страны, содержит торговые центры, производит сельскохозяйственную продукцию, управляет чрезвычайно популярными частными школами, выпускает электросамокаты. В последнее время группа взялась за производство смартфонов Technocom. Нам этого не понять, но оценить можем: у VinGroup отменная репутация.
Вьетнамская поговорка: «У нации есть территория, флаг, армия, авиакомпания и производитель автомобилей». В вопросе автомобильного производства на помощь родине пришел самый богатый человек Вьетнама Фам Нят Вьюнг, организовав фирму VinFast. Руководить автомобильным направлением он нанял Джеймса ДеЛуку, имеющего 40-летний опыт работы в GM.
Обладая безграничным финансированием (начали с $15 млрд.), контрактом дистрибьютора Chevrolet и мгновенно построенным заводом в Хайфоне, Фам Нят Вьюнг озадачил требованием разработать первую модель в самые сжатые сроки. Опытный Джеймс очертил перспективу — через пять лет все будет готово. Фам улыбнулся: «Новая жизнь создается за девять месяцев».
Американец осознал, что прежние связи с GM не помогут, взял себя в руки и мгновенно договорился с BMW и Magna о теснейшем сотрудничестве. Хозяин остался доволен его решением — создавая первый вьетнамский автомобиль, Фам Нят Вьюнг меньше всего хотел опираться на врагов — Америку и Китай — которых он не простил.
Затевая для своей страны первый в истории автомобиль, патриот Вонг обозначил два важных приоритета: продукция будет безупречного качества, и она должна понравиться вьетнамцам.
Первого добились контрактами с поставщиками оборудования, технологий и комплектующих Schuler, Dürr, Bosch, Eisenmann, Magna, FFT, AVL, Siemens. Успех во втором приоритетном пункте принесла Pininfarina. Но дело было не только в удачной работе. Выбирать облик первого вьетнамского автомобиля Фам Нхат Вонг поручил народу, устроив голосование среди 62 000 человек.
К производству готовы два автомобиля: крупный кроссовер Lux V8 (на базе BMW X5) и седан Lux A2.0 (на базе BMW 5-й серии). При этом SUV сразу получил топ-версию President. И, повторимся, не исключено, что эти машины появятся и у нас.
В мировой истории автомобилей с таким именем предостаточно. Но Фам Нят Вьюнг поясняет — его машина названа в честь самого первого «Президента» образца 1897 года фабрики Nesselsdorf President. Долгий эволюционный путь Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft привел к тому, что фирма существует до сих пор.
И первый вьетнамский автомобиль VinFast President официально назван в честь чешской Tatra, поскольку это именно она так красиво называлась 123 года тому назад, выпуская в городе Нессельдорф (Копрживнице) свой премиальный автомобиль President.