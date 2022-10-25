И ты, Брут: Mercedes-Benz готовит «запасной аэродром» в Китае

Помимо BMW, которая намедни сообщила о переносе своего английского завода в Азию, и Mercedes-Benz, что активно развивает сотрудничество с BYD, осознавая преимущество не только китайского рынка, но и китайского же производства, в Поднебесную засобирался даже такой незыблемый, казалось бы, «европеец», как Carl Zeiss. Немецкий в частности и мировой вообще лидер по производству оптики начал строительство нового завода на востоке Китая, еще в январе официально заявив о вложении 60 млн. долларов в Шанхай.

Исход предприятий из Старого Света, который в 2022 году может перерасти из ручейка в полноводную реку, вероятнее всего, приведет не только к коллапсу европейской экономики, что нам, мягко говоря, не столь уж интересно, но и к глобальному перевороту в общемировой автоиндустрии. Бунт производителей нарастает и скоро выльется в новую реальность бытия: бизнесу важнее деньги, а не политика.

Вынужденные участвовать в санкционной истерии предприятия в случае переезда смогут спокойно вернуться на российский рынок уже с новым китайским «паспортом», причем им не придется начинать с чистого листа — вернутся на свои насиженные места. И если смотреть на ситуацию с этой стороны, то позиция Renault и Nissan становится не только логичной, но и крайне прозорливой. Взвешенной и дальновидной.