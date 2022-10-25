И ты, Брут: Mercedes-Benz готовит «запасной аэродром» в Китае

Mercedes-Benz, постыдно сбежавший из России и бросивший всех своих многочисленных и, надо отдать должное, непростых в любых смыслах клиентов, планирует исполнить ту же пьесу там, где этого меньше всего ждали — в Германии. Родной домашний рынок становится настолько дискомфортным, если не сказать большего, что самый узнаваемый представитель немецкого автопрома навострил лыжи в Китай — страну, являющуюся главным на сегодняшний день потребителем продукции со «звездой».
Старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post сообщает, что совместное предприятие Mercedes-Benz и BYD — Shenzhen Denza New Energy Automotive — приступила к выдаче клиентам премиального микроавтобуса D9, собравшего за два месяца предварительных продаж более 30 000 запросов. И это на машину, которую толком, вживую, никто не видел.
Никогда еще Китай не был так близок к заветной мечте: получить для своей промышленности не только инженеров и технологии, но и самые знаменитые мировые бренды. Тем более, когда рыба сама идет в сети. «Поднебесная» классика, с какой стороны ни посмотри: вместо того, чтобы самостоятельно вытаскивать угли из костра, просто сесть на берегу реки и ждать, когда труп врага проплывет мимо.
Пока автопроизводители бегут из России или оставляют свои заводы «на сохранение», как это уже сделали Nissan и Renault, а Европа пытается разобраться с новыми правилами существования — промышленной инфляцией и резким ростом цен на энергоносители — Поднебесная собирает все сливки. Министерство Торговли Китая уже опубликовало данные за 9 месяцев 2022 года, согласно которым прямые инвестиции в местную экономику со стороны иностранных компаний составили 138,4 млрд. долларов, показав рост на 16,4% к году. Надо понимать, что это не столько частные деньги, сколько вложения крупных производителей в новые заводы.
Помимо BMW, которая намедни сообщила о переносе своего английского завода в Азию, и Mercedes-Benz, что активно развивает сотрудничество с BYD, осознавая преимущество не только китайского рынка, но и китайского же производства, в Поднебесную засобирался даже такой незыблемый, казалось бы, «европеец», как Carl Zeiss. Немецкий в частности и мировой вообще лидер по производству оптики начал строительство нового завода на востоке Китая, еще в январе официально заявив о вложении 60 млн. долларов в Шанхай.
Исход предприятий из Старого Света, который в 2022 году может перерасти из ручейка в полноводную реку, вероятнее всего, приведет не только к коллапсу европейской экономики, что нам, мягко говоря, не столь уж интересно, но и к глобальному перевороту в общемировой автоиндустрии. Бунт производителей нарастает и скоро выльется в новую реальность бытия: бизнесу важнее деньги, а не политика.
Вынужденные участвовать в санкционной истерии предприятия в случае переезда смогут спокойно вернуться на российский рынок уже с новым китайским «паспортом», причем им не придется начинать с чистого листа — вернутся на свои насиженные места. И если смотреть на ситуацию с этой стороны, то позиция Renault и Nissan становится не только логичной, но и крайне прозорливой. Взвешенной и дальновидной.