Bridgestone решила уйти из России и продать завод в Ульяновске

— В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в России Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов, — сказано в сообщении, опубликованном на глобальном фирменном сайте японского шинного концерна.

В марте текущего года Bridgestone заморозила свою производственную и инвестиционную активности на территории нашей страны, что повлекло остановку шинного завода компании в Ульяновске. Bridgestone присутствует в России с 1998 года. Общая численность персонала на заводе и в московском офисе продаж превышает 1000 человек.

Японцы утверждают, что с момента приостановки деятельности на нашем рынке компания выплачивает своим российским сотрудникам все, что им полагается — зарплату и пособия. Bridgestone обещает делать это и дальше на протяжении нескольких месяцев — именно столько, по их мнению, потребуется времени, чтобы найти покупателя на российские активы.

Помимо прочего, в меморандуме головного офиса сказано, что на Россию приходилось менее 2% мирового оборота компании. Поэтому уход из нашей страны не окажет влияния на глобальные финансовые результаты концерна.