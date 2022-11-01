Volvo остановила выпуск кроссоверов XC60 и XC90

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Скандинавская Volvo остановила производство сразу нескольких моделей. В их числе — V60, V90, XC60 и XC90. Причина тому — нехватка пресловутых полупроводников. Да, на фоне последних событий в мире о дефиците микрочипов многие уже успели забыть, а зря…
Мирон Горин

Шведы заморозили деятельность машиностроительной площадки в Гетерборге, где производятся несколько моделей Volvo. Причем компания планировала инвестировать в завод не менее 1 млрд. евро для обновления продуктовой линейки, которую скандинавы хотели перевести на электричество. Видимо, не случится.

Как заявил Gothenborgs-Posten официальный представитель Volvo Мерхавит Хабте, предприятие, на котором трудятся несколько тысяч человек, останавливается по причине недостатка электронных автокомпонентов. По его словам, ситуация с отсутствием чипов не меняется уже недобрые пару лет.

Напомним, что в России Volvo тоже «буксует». Продажи — точечные, представительство — сокращено, бизнес выставлен на продажу.

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1 ноября 2022
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