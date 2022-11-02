Они еще есть: 5 самых дешевых корейских автомобилей на российском рынке

Для начала стоит сказать, что при подготовке нашего обзора мы ориентировались на рекомендованные розничные цены автопроизводителей. Иными словами, они могут отличаться от дилерских. Ведь на фоне дефицита и заморозки поставок автомобилей продавцы накручивают прайсы по собственному усмотрению, нередко навязывая дополнительные опции. Впрочем, торговаться у капота никто не запрещал.

Итак, самым дешевым «корейцем» на российском рынке оказался хетчбэк Kia Picanto, который стартует от 1 334 900 рублей. На «механике» и с 67-сильным мотором автомобиль теоретически можно найти у региональных дилеров, в довесок предлагающих антиблокировочную систему тормозов, помощник при движении на склоне, кондиционер и датчики давления в шинах. Доплата за «автомат» составит около 100 000 рублей. В топе — за 1 624 900 в укрепившихся отечественных дензнаках — машинка порадует дополнительным пакетом «теплых» опций и обмундированием GT Line.

А вот за 1 408 000 рублей можно попробовать отыскать у ритейлеров седан Hyundai Solaris в комплектации Active с 1,4-литровым двигателем и шестискоростной «механикой». В «базе» автомобиль располагает системой предупреждения об аварийном торможении, датчиками давления в шинах, ABS и ESP. Более производительный агрегат мощностью 123 «лошадки» и объемом 1,6 литра в совокупности с «автоматом» отберет у покупателя еще как минимум 150 000 рублей. Впрочем, сюда добавятся «некислые» опции комфорта и продвинутые системы безопасности.