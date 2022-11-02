Они еще есть: 5 самых дешевых корейских автомобилей на российском рынке

Для начала стоит сказать, что при подготовке нашего обзора мы ориентировались на рекомендованные розничные цены автопроизводителей. Иными словами, они могут отличаться от дилерских. Ведь на фоне дефицита и заморозки поставок автомобилей продавцы накручивают прайсы по собственному усмотрению, нередко навязывая дополнительные опции. Впрочем, торговаться у капота никто не запрещал.
Итак, самым дешевым «корейцем» на российском рынке оказался хетчбэк Kia Picanto, который стартует от 1 334 900 рублей. На «механике» и с 67-сильным мотором автомобиль теоретически можно найти у региональных дилеров, в довесок предлагающих антиблокировочную систему тормозов, помощник при движении на склоне, кондиционер и датчики давления в шинах. Доплата за «автомат» составит около 100 000 рублей. В топе — за 1 624 900 в укрепившихся отечественных дензнаках — машинка порадует дополнительным пакетом «теплых» опций и обмундированием GT Line.
А вот за 1 408 000 рублей можно попробовать отыскать у ритейлеров седан Hyundai Solaris в комплектации Active с 1,4-литровым двигателем и шестискоростной «механикой». В «базе» автомобиль располагает системой предупреждения об аварийном торможении, датчиками давления в шинах, ABS и ESP. Более производительный агрегат мощностью 123 «лошадки» и объемом 1,6 литра в совокупности с «автоматом» отберет у покупателя еще как минимум 150 000 рублей. Впрочем, сюда добавятся «некислые» опции комфорта и продвинутые системы безопасности.
Самая популярная иномарка в России — Kia Rio — еще пылится на складах официальных дилеров. Хотя найти авто в подходящей комплектации достаточно сложно. Скажем, в столице заказы на модель не принимаются и вовсе. Между тем, по прайсу она отталкивается от 1 434 900 рублей за вариант в классическом исполнении с движком о 100 «жеребцах» и механической коробкой передач на шесть скоростей. При желании обзавестить машиной с двумя педалями, придется доплатить не менее 120 000 рублей. По оснащению и опциону «Рио» практически копирует двоюродного брата в лице «Соляриса».
Между тем, приподнятый хетчбэк Kia Rio X, ранее известный, как X Line, попросит за себя от 1 574 900 в российской валюте. Тут все тот же 100-сильный агрегат, спаренный с «механикой». Всего на 50 000 дороже выйдет «автоматическая» версия модели. А при добавке еще одного «полтинника» можно стать владельцем машины с более резвым, 123-сильным мотором. Кстати сказать, в отличие от седанов «Рио», хетчбеков у дилеров еще хватает.
Компактный кроссовер Kia Soul выудит из кошелька будущего владельца 1 829 900 рублей. Тут уже будет стоять движок на 123 л. с., агрегатированный с механической коробкой передач. Правда, стандартную версию вы вряд ли найдете в стоке, а вот на «автомате» машины в салонах еще кое-где стоят. Вот только доплата за такую трансмиссию составит не менее 60 000 рублей. Куда больше потребуется выложить за 150-сильный мотор — авто в подобном исполнении обойдется минимум в 2 110 000 рублей. А вот самая «горячая» модификация с двигателем, выдающим под 200 сил, вынудит раскошелиться на целых 2 510 000 рублей. Обилие опций и умной электроники сюда прибавится по умолчанию.