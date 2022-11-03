Названа стоимость упрощенных версий УАЗ «Патриот»

Модели UAZ Patriot и Pickup обзавелись пятискоростной коробкой передач от китайской BAIC, заменившей собой корейскую Dymos. Нет больше и электроуправляемой «раздатки» — привет, некогда забытый механический рычаг!

Что до мотора, то речь о ЗМЗ−40905 объемом 2,7 литра и мощностью 150 сил. Правда, теперь агрегат, как уже было сказано, соответствует нормам «Евро−2». Автомобили в подобном исполнении обойдутся минимум в 1 500 000 рублей.

Есть, кстати, и антиблокировочная система тормозов, но уже за доплату. Увеличится цена и в случае дооснащения автомобиля системой кондиционирования, мультимедийным комплексом и навигацией.