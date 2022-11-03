Названа стоимость упрощенных версий УАЗ «Патриот»

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Ульяновцы обнародовали ценник на обновленную (читай — облысевшую) версию флагманского внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль, включая модификацию с открытым бортом, получил «опущенный» до экологического класса «Евро−2» бензиновый мотор ЗМЗ, а также ряд других особенностей.
Мирон Горин

Модели UAZ Patriot и Pickup обзавелись пятискоростной коробкой передач от китайской BAIC, заменившей собой корейскую Dymos. Нет больше и электроуправляемой «раздатки» — привет, некогда забытый механический рычаг!

Что до мотора, то речь о ЗМЗ−40905 объемом 2,7 литра и мощностью 150 сил. Правда, теперь агрегат, как уже было сказано, соответствует нормам «Евро−2». Автомобили в подобном исполнении обойдутся минимум в 1 500 000 рублей.

Есть, кстати, и антиблокировочная система тормозов, но уже за доплату. Увеличится цена и в случае дооснащения автомобиля системой кондиционирования, мультимедийным комплексом и навигацией.

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3 ноября 2022
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