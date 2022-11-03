В России почти вдвое выросли продажи подержанных иномарок

По итогам третьего квартала 2022 года, продажи иномарок с пробегом выросли на 40% в сравнении с кварталом минувшим. А вот по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рост импортной «вторички» составил всего 2%.

Как и прежде, россияне покупают «японцев» и «корейцев». Чуть менее популярными оказались «немцы», но зато они полностью перекрыли спрос на премиальный сегмент.

Средняя стоимость подержанных иномарок в третьем квартале 2022 года составила 650 000 рублей. О чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили аналитики «Авито Авто». А доля машин иностранных брендов на вторичном рынке преодолела отметку в 71,5%.

Кстати сказать, спрос вырос не только на заграничные автомобили с пробегом, но и на «бэушку» в целом. Так, по итогам III квартала сегмент поднялся на 36%.