4 новых бюджетных китайских седана для России

Давно азиаты не привозили к нам легковушки. Впрочем, мы и не расстраивались. Все же ранние поделки из КНР были откровенно позорного качества, да и сегмент отлично перекрывали собой корейцы. Теперь последних, увы, почти нет, но зато вновь появятся китайцы. Остается надеяться, что на сей раз с исполнением не подведут.
Итак, первой ласточкой в классе среднеразмерных седанов у нас станет Chery Arrizo 8, который скептики уже успели окрестить «убийцей» Toyota Camry. Впрочем, «спасибо» политике — «японка» уничтожила себя сама. Что ж, помянем и отдадимся «китаянке». Тем более, что она обещает быть сладко «нашпигованной» и быстрой в реакциях. Скажем, для новичков вполне себе подойдет 156-сильный мотор, а вот бывалых обязан возбудить движок немногим меньше 200 л. с. Что до цены, то планируйте занять у мобилизованного соседа как минимум пару миллионов рублей.
Чуть менее габаритным окажется седан Chery Arrizo 6 Pro, известный в Поднебесной под именем Arrizo 5 Plus. Кстати, модель была признана лучшей в своем классе, получив высокую отметку в авторитетном рейтинге J. D. Power. А что по технике, спросите вы? Отвечаем: на выбор имеются «турбо» и «атмосферник». Оба — 1,5 литра. Но если первый «выдувает» с объема 156 сил мощности, то второй раздаст не более 116-ти. Впрочем, для неторопливой езды по городу — более, чем. Главное, чтобы младшему движку не забыли приставить вариатор. Хотя для такси сгодится и «механика». Ценник, вероятно, окажется ниже 2 000 000 рублей.
А вот красавчик Changan Uni-V — даже не седан, а лифтбэк, что не делает его хуже, а наоборот. Эксперты называют этот тип кузова наиболее практичным, а дизайнеры — самым красивым. Что ж, поддерживаем. Итак, готовый сменить на боевом посту чешскую Skoda Octavia автомобиль обладает 1,5-литровым двигателем мощностью 188 сил, состыкованным с семиступенчатым «преселективом». По умолчанию модель располагает забористым коктейлем из опций комфорта и систем безопасности. Удовольствие попросит за себя немногим меньше 3 000 000 рублей.
Не менее, если и не более притягательным окажется новое, четвертое по счету поколение Geely Emgrand. Автомобиль для относительно бюджетного ценника должен быть неприлично нафарширован. Во всяком случае, об этом некогда заявил Геннадий Свидерский, генеральный директор завода «БелДжи», где и пропишется новейший седан для России. Кстати, его уже вовсю тестируют в Белоруссии, так что не ровен час, и у LADA Vesta появятся проблемы. В арсенале модели 1,5-литровый «атмосферник» и две коробки на выбор — «механика» или вариатор. Судя по всему, ценник на новинку окажется чуть выше прайсов вазовского конкурента. А что вы хотели: иномарка, как никак!