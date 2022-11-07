4 новых бюджетных китайских седана для России

Давно азиаты не привозили к нам легковушки. Впрочем, мы и не расстраивались. Все же ранние поделки из КНР были откровенно позорного качества, да и сегмент отлично перекрывали собой корейцы. Теперь последних, увы, почти нет, но зато вновь появятся китайцы. Остается надеяться, что на сей раз с исполнением не подведут.

Итак, первой ласточкой в классе среднеразмерных седанов у нас станет Chery Arrizo 8, который скептики уже успели окрестить «убийцей» Toyota Camry. Впрочем, «спасибо» политике — «японка» уничтожила себя сама. Что ж, помянем и отдадимся «китаянке». Тем более, что она обещает быть сладко «нашпигованной» и быстрой в реакциях. Скажем, для новичков вполне себе подойдет 156-сильный мотор, а вот бывалых обязан возбудить движок немногим меньше 200 л. с. Что до цены, то планируйте занять у мобилизованного соседа как минимум пару миллионов рублей.

Чуть менее габаритным окажется седан Chery Arrizo 6 Pro, известный в Поднебесной под именем Arrizo 5 Plus. Кстати, модель была признана лучшей в своем классе, получив высокую отметку в авторитетном рейтинге J. D. Power. А что по технике, спросите вы? Отвечаем: на выбор имеются «турбо» и «атмосферник». Оба — 1,5 литра. Но если первый «выдувает» с объема 156 сил мощности, то второй раздаст не более 116-ти. Впрочем, для неторопливой езды по городу — более, чем. Главное, чтобы младшему движку не забыли приставить вариатор. Хотя для такси сгодится и «механика». Ценник, вероятно, окажется ниже 2 000 000 рублей.