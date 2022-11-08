Автосалоны китайских марок растут в России как на дрожжах

– Такого бурного роста количества салонов брендов из Поднебесной, который случился этой осенью, наш авторитейл еще не видел. В России едва ли не в авральном темпе была сформирована дилерская сеть чайна-марок из 936 шоу-румов. Причем почти 300 из них открыто в текущем году, 185 — с июля до ноября, — отмечается в обзоре, подготовленном ресурсом «Открытие Авто».

Наиболее агрессивно расширяет свою сеть продаж Chery. Ее дочерний бренд Exeed получил 48 новых салонов. Чуть меньше, 47 точек продаж, организовали дилеры юного автобренда Omoda. Дилерская сеть самой Chery выросла практически на четверть, пополнившись 42 новыми шоу-румами. Заметим, что Chery имеет в России самую большую дилерскую сеть среди прочих «китайцев» — 167 автосалонов. Geely с начала текущего года нарастила на треть число фирменных шоу-румов, открыв 44 и доведя таким образом их общее количество до 133. Не менее ударными темпами российские автодилеры начинают работать с другими китайскими автопроизводителями.

Так, машины FAW теперь продают в 102 автосалонах — их уже на 41 больше, чем в начале 2022-го. Changan довел число своих российских точек продаж до круглой цифры в 100 штук, увеличив портфель местных дилеров на 26 единиц. Характерно, что марка Haval в течении 10 месяцев 2022 года не была замечена в подобной взрывной экспансии на отечественном рынке. За это время открылось лишь 10 фирменных шоу-румов по всей России. Теперь, помимо сборочной площадки в Тульской области, российские активы Haval включают 118 дилерских центров.