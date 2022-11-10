Mazda объявила об уходе из России

– Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли, — сказано в сообщении на сайте японского концерна.

Известно также, что за долю Mazda в СП «Соллерс» заплатит символическую сумму, равную 1 евро. Сообщается также, что уход с российского рынка принесет Mazda Motor убыток в размере 12 млрд иен (около 82 млн. долларов). Напомним, что на принадлежащей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» производственной площадке во Владивостоке выпускались кроссоверы CX−5, CX−9 и седан Mazda6.

– ПАО «Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в следующем году. Все необходимые разрешения на сделку от ФАС и правительственной комиссии уже получены, — так прокомментировали произошедшее порталу «АвтоВзгляд» представители «Соллерс».

Напомним, что в минувшем октябре другая японская автомобилестроительная компания, Nissan Motor, объявила об уходе из России и продаже всех активов своей «дочки», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Тоже за 1 евро. Это решение принесло Nissan убытки в размере примерно 100 млрд иен — около 686 млн. долларов.