Nissan останавливает производство из-за проблем с полупроводниками

Один из заводов Nissan, расположенный в американском штате Миссисипи, уйдет в простой на несколько дней. Это станет вынужденной мерой, направленной на сокращение расхода полупроводниковых комплектующих. Соответствующее оповещение японцы разослали своим дилерам. Таким образом, сокращение объемов выпуска коснется пикапов Titan и Frontier, а еще седана Altima, известного в России под названием Teana.

Напомним, что неделю назад компания официально прекратила прием заказов на новое поколение своего кроссовера X-Trail. Все по той же причине, — нехватка полупроводников. Этот «гибрид» продавался на японском рынке всего несколько месяцев, прежде чем его реализация в начале ноября была свернута на неопределенный срок. Ранее подобные проблемы с поставками электронных компонентов преследовали другого японского автопроизводителя — Toyota. Эта компания также была вынуждена периодически останавливать свои заводы на протяжении прошлого и начала текущего года.