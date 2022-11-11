По каким критериям сегодня выбирают россияне подержанный автомобиль

Согласно итогам исследования, инициированного группой «Ренессанс страхование» в содружестве с сервисом «Автокод», 36% россиян предпочитают покупать подержанную машину не у частников, а в дилерском центре. При этом 86% согласны с тем, что цены на авто выросли до неприличия.

При выборе автомобиля с пробегом потребители изучают историю понравившегося экземпляра (74%) по сайту ГИБДД, а также по отчетам профильных сервисов: 24% считают главным параметром количество владельцев по ПТС.

Битую машину готовы купить по сходной цене 16% респондентов, даже если она побывала в нескольких ДТП. Причем 22% ищут «железных коней» через Интернет,17% — по социальным сетям, а 15% — обращаются к модным нынче автоподборщикам. Вот только как отличить специалиста от мошенника, знают наверняка далеко не все. Зато пробег транспортного средства — приоритетный показатель для каждого десятого покупателя.

Примечательно, что сами потребители считают наиболее популярными иномарками на «вторичке» модели корейских брендов, о чем заявили 36% респондентов. Между тем, 23% участников исследования верят, что проще всего продать подержанного «немца». Не удивляйтесь, но 15% россиян убеждены в том, что даже с «китайцами» больше нет никаких сложностей с последующей перепродажей. Что ж, у них будет возможность это проверить…