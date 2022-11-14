На заводе Mazda в России могут «прописаться» китайские кроссоверы Omoda

Судя по всему, российская сторона, как и в случае с «Рено» и «Мерседесом», ждать решения иностранных партнеров о возвращении не планирует.

Во всяком случае, на завод во Владивосток уже наведываются китайские товарищи. Некоторое время назад машиностроительную площадку посетила делегация Geely, а вот теперь на территории предприятия засветились и «поднебесные» автомобили. Правда, уже другой марки. Речь идет о кроссоверах Omoda — суббренда компании Chery. Вероятно, машины тут оказались совсем не зря. Хотя и официального подтверждения о запуске «китайцев» на «Мазде» пока не было. Ни от «Соллерс», ни от «Омоды», ни от Минпромторга.

Напомним, что в России Omoda представлена единственной моделью — С5. Портал «АвтоВзгляд» уже провел испытания этого кроссовера и готов поделиться впечатлениями.