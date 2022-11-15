5 самых популярных подержанных электромобилей в России

В пятерку самых востребованных электромобилей с пробегом вошли модели, в том числе официально в нашей стране не представленные. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики «Авито Авто», бестселлером в сегменте стал японский Nissan Leaf, застолбивший 39,3% доли от всех продаж подержанных электрокаров.

Средний прайс этой модели — 710 000 рублей — сильно ниже, чем стоимость прочих «электровозов». Скажем, американская Tesla Model 3, занявшая второе место в ТОП−5 самых популярных «электричек» в России, торгуется в среднем за 3 550 000 рублей. А замкнувший тройку лидеров немецкий Volkswagen ID.4 продается за 3 495 000 рублей.

На четвертой строчке разместилась Tesla Model S со средним чеком в 3 800 000 «деревянных», а пятую позицию закрепила за собой Tesla Model X за 6 000 000 рублей. Что ж, любят у нас штатовские электромобили, даже несмотря на то, что они частенько теряют в управляемости и нередко горят. Как говорится, у богатых свои причуды.