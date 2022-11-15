Renault и Nissan пересмотрят условия своего альянса

О том, что представители Renault и Nissan проведут 15—16 ноября переговоры о будущем альянса, Сенар сообщил в начале этого мероприятия в Токио. В частности, будет обсуждаться изменение акционерных отношений между партнерами. Сейчас Renault принадлежит 43% акций Nissan, а японцы владеют лишь 15% акций Renault, не имея при этом право голоса.

Напомним, что на прошлой неделе Renault опубликовал свой план реорганизации бизнеса, подразумевающий создание СП с Geely для выпуска бензиновых моторов и проектирования гибридных силовых установок. При этом французы настаивают на том, чтобы Nissan инвестировал средства в разработку электромобилей.

Вероятно, переговоры между руководством Renault и Nissan затянулись на два дня из-за того, что японцы не в восторге от подобной перспективы. Кроме того, их напрягает необходимость предоставления Geely доступа к технологиям, являющимся интеллектуальной собственностью Nissan, сообщает Reuters.