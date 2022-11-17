Почему россияне скоро будут заказывать исключительно китайские АКБ

Так, BMW, похоже, решил завязать с европейским производством вообще, потихоньку перемещаясь в Поднебесную. После переезда сборочного конвейера из Англии, немцы пошли дальше и решили вложить 1,4 млрд. долларов в аккумуляторный завод на северо-востоке Китая. Как пишет государственное информационное агентство Синьхуа, этот этап является следующим масштабным этапом проекта модернизации мегазавода BMW в Шеньяне, который уже сейчас является крупнейшей производственной базой BMW Group в мире.

Если китайский аккумулятор — это спорно, то кто сможет сказать хоть слово против «made in BMW»? В процессе культивации и перемешивания европейской экономики китайцы получили то единственное, чего у них не было: бренды. Технологии, дизайн, инженеры были куплены раньше — до целого «букета» оставалось лишь заполучить товарные знаки. И теперь, похоже, и они у китайцев есть.

Производство аккумуляторных батарей — крайне высокодоходная история и один из фундаментальных камней в семье Квандт, владеющей BMW — бежит из Старого Света. Varta давно принадлежит американцам, немцы из BMW вкладываются в китайскую индустрию, и даже Bosch уже давно «активничает» в Поднебесной. Привычные нам товары с европейской пропиской и многовековой биографией переезжают туда, где есть дешевая электроэнергия, рабочая сила и прочие источники получения высокой прибыли.

Такими темпами, в Европе просто не останется заводов, которые смогут производить что-то более технологичное, чем хлеб. А нам придется привыкнуть к тому, что Китай — это уже не дешево и сердито, а дорого и качественно.