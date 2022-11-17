Почему россияне скоро будут заказывать исключительно китайские АКБ

В 2022-м мир изменился настолько, что нам потребуются месяцы, чтобы осознать все эти перемены, и годы, чтобы их принять. Кажется, еще вчера мы заливали в моторы европейские масла, посмеиваясь над любителями отечественного, обслуживали машины у «официалов», а китайские запчасти считали недопустимыми, используя их только в безвыходных ситуациях. Но случился февраль, и мир перевернулся с ног на голову.
Европейские производители автомобилей и компонентов начали сворачивать свой бизнес в России, не оставляя нам, по сути, ничего, кроме КНР. Однако за полгода выяснилось, что не так уж страшен черт, как его малюют: машины ремонтируются и продолжают ездить, «поднебесные» запчасти вполне себе подходят как по параметрам, так и по качеству. И если их выбирать с умом, ничего страшного нет. Но любопытно другое: Китай вынужденно выбрали не только российские автолюбители, но и европейские производители. Причем тоже вынуждено.
Так, BMW, похоже, решил завязать с европейским производством вообще, потихоньку перемещаясь в Поднебесную. После переезда сборочного конвейера из Англии, немцы пошли дальше и решили вложить 1,4 млрд. долларов в аккумуляторный завод на северо-востоке Китая. Как пишет государственное информационное агентство Синьхуа, этот этап является следующим масштабным этапом проекта модернизации мегазавода BMW в Шеньяне, который уже сейчас является крупнейшей производственной базой BMW Group в мире.
Если китайский аккумулятор — это спорно, то кто сможет сказать хоть слово против «made in BMW»? В процессе культивации и перемешивания европейской экономики китайцы получили то единственное, чего у них не было: бренды. Технологии, дизайн, инженеры были куплены раньше — до целого «букета» оставалось лишь заполучить товарные знаки. И теперь, похоже, и они у китайцев есть.
Производство аккумуляторных батарей — крайне высокодоходная история и один из фундаментальных камней в семье Квандт, владеющей BMW — бежит из Старого Света. Varta давно принадлежит американцам, немцы из BMW вкладываются в китайскую индустрию, и даже Bosch уже давно «активничает» в Поднебесной. Привычные нам товары с европейской пропиской и многовековой биографией переезжают туда, где есть дешевая электроэнергия, рабочая сила и прочие источники получения высокой прибыли.
Такими темпами, в Европе просто не останется заводов, которые смогут производить что-то более технологичное, чем хлеб. А нам придется привыкнуть к тому, что Китай — это уже не дешево и сердито, а дорого и качественно.