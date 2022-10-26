Почему все европейские автопроизводители скоро станут китайскими

Европейская экономика больше не может позволить себе выпускать столь сложные и многосоставные предметы быта, как автомобили. Промышленная инфляция (45,8% в Германии), выросшая на почве высоких цен на газ и электроэнергию, не только сжигает всю прибыль, но и существенно увеличивает «выходную цену». Чтобы понимать цифры: такого скачка не было с 1949 года. И да, они взяты не с «Первого канала» или RT, а из официального сообщения Федерального Статистического управления Германии. Добавляем в исходное уравнение 39-процентный рост цен на топливо и получаем, что европейцы существенно сократят не только покупки новых автомобилей, но и передвижения на уже имеющихся. Для ценителей «зеленой экономики» в целом и электрокаров в частности: электричество подорожало в Европе на 259,8%.
Для автопроизводителей такой расклад означает только одно: конвейеры надо закрывать. Причем чем быстрее — тем лучше. Каждый день — в убыток, прибыли не видно даже в отдаленной перспективе. Государство будет давать дотации, но не столь долго и не столь много, как хотелось бы. Выжить помогут, развиваться — нет. Последний Парижский Автосалон показал, что китайцы уже предлагают больше и лучше, конкурировать с ними даже на внутреннем рынке не выйдет. Недаром ведь мудрый и опытный Карлос Таварес, глава Stellantis, буквально чаечкой кричал о восточной экспансии. Свято место пусто не бывает.
Чтобы переломить складывающуюся тенденцию, нужно менять геолокацию. США горячо приветствуют переезд, но их внутренний рынок тоже сейчас далек от эталонной ликвидности: акционное пике на рынке складывается в хорошо знакомый символ, именуемый в России «кукиш», бензин дорожает, а препирательства демократов с республиканцами в ожидании промежуточных выборов грозит обрушить и без того шаткую конструкцию американской экономики. Новые Зеландии с Австралиями такой объем никогда не вывезут. Япония? Там своих-то с трудом вытягивают за уши. Остальная Азия? В Малайзии/Индонезии правят японцы, которые своего не отдадут, сколько преференций и тандемов не обещай. Остается лишь Китай. BMW уже отправила туда свое английское производство, скоро и все остальные потянутся.
Китай привлекателен относительно дешевой рабочей силой, куда более уравновешенными ценами на ресурсы, огромным рынком. Другой вопрос, что и Поднебесная не сможет переварить кратное увеличение производства. На Америку надежды немного: с ней у Китая отношения крайне натянутые. Значит, нужно будет быстро и оперативно насыщать соседние «территории», среди которых особенно выделяются Индия и огромное пятно между Эстонией и Монголией. Вспомнит ли кто-то про санкции, рестрикции и прочее? Нет, и судя по уверенной поступи снова генерального секретаря Си Цзиньпиня, это будет одним из условий «релокации». Потому что в Китае деньги считать умеют, а единственное, что «поднебесный» бизнес у Европы еще не скупил — сами бренды. Что ж, есть шанс исправить и это. Недорого.