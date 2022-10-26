Почему все европейские автопроизводители скоро станут китайскими

Европейская экономика больше не может позволить себе выпускать столь сложные и многосоставные предметы быта, как автомобили. Промышленная инфляция (45,8% в Германии), выросшая на почве высоких цен на газ и электроэнергию, не только сжигает всю прибыль, но и существенно увеличивает «выходную цену». Чтобы понимать цифры: такого скачка не было с 1949 года. И да, они взяты не с «Первого канала» или RT, а из официального сообщения Федерального Статистического управления Германии. Добавляем в исходное уравнение 39-процентный рост цен на топливо и получаем, что европейцы существенно сократят не только покупки новых автомобилей, но и передвижения на уже имеющихся. Для ценителей «зеленой экономики» в целом и электрокаров в частности: электричество подорожало в Европе на 259,8%.

Для автопроизводителей такой расклад означает только одно: конвейеры надо закрывать. Причем чем быстрее — тем лучше. Каждый день — в убыток, прибыли не видно даже в отдаленной перспективе. Государство будет давать дотации, но не столь долго и не столь много, как хотелось бы. Выжить помогут, развиваться — нет. Последний Парижский Автосалон показал, что китайцы уже предлагают больше и лучше, конкурировать с ними даже на внутреннем рынке не выйдет. Недаром ведь мудрый и опытный Карлос Таварес, глава Stellantis, буквально чаечкой кричал о восточной экспансии. Свято место пусто не бывает.