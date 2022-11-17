Россияне стали массово отказываться от дорогих иномарок в пользу «бюджетников»

Фото: АвтоВзгляд
В условиях всеобщего подорожания, а также дефицита на российском авторынке, причем не только автомобилей, но и комплектующих, наши соотечественники стали пересматривать свое отношение к дорогостоящим иномаркам, а также тратам на их обслуживание. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами «Открытие Авто», четверть российских автовладельцев выразили желание пересесть на более дешевую машину, чтобы не тратиться на дорогостоящие запчасти, которые, к тому же, приходится ждать после заказа довольно продолжительное время.

Примечательно, что львиная доля автомобилистов (72%) готовы полностью отказаться от покупки оригинальных комплектующих, отдав свой выбор в пользу аналогов. Ожидаемо рост на автокомпоненты заметили 71% участников опроса. А 87% респондентов уверены в том, что рост цен на детали продолжится и в дальнейшем.

Стоит добавить, что чуть больше половины опрошенных покупают запчасти на специализированных авторынках, остальные пользуются услугами интернет-продавцов.

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17 ноября 2022
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