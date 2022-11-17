Россияне стали массово отказываться от дорогих иномарок в пользу «бюджетников»

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами «Открытие Авто», четверть российских автовладельцев выразили желание пересесть на более дешевую машину, чтобы не тратиться на дорогостоящие запчасти, которые, к тому же, приходится ждать после заказа довольно продолжительное время.

Примечательно, что львиная доля автомобилистов (72%) готовы полностью отказаться от покупки оригинальных комплектующих, отдав свой выбор в пользу аналогов. Ожидаемо рост на автокомпоненты заметили 71% участников опроса. А 87% респондентов уверены в том, что рост цен на детали продолжится и в дальнейшем.

Стоит добавить, что чуть больше половины опрошенных покупают запчасти на специализированных авторынках, остальные пользуются услугами интернет-продавцов.