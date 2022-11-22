Юбилейная версия UAZ Hunter: обратная эволюция автопрома началась

Почти 50 лет назад — в начале декабря 1972 года — с конвейера Ульяновского автозавода сошли первые серийные внедорожники УАЗ−469. Автомобиль создавался исключительно как утилитарное транспортное средство и не баловал своих водителей и пассажиров столь модными сейчас эргономическими удобствами.
Это было время, когда не машину приспосабливали к человеку, а человек должен был приспособиться к ней. Поэтому, за рулем УАЗ−469 всегда сидели брутальные покорители бездорожья, способные с помощью проволоки и изоленты устранить любую неисправность. Попутно установив какой-нибудь рекорд.
Как случилось в 1974 году, когда во время автопробега по Кавказу караван из тестовых 469-х практически случайно оказался рядом с Эльбрусом и провел операцию по спасению попавших в трещину альпинистов, за 38 минут поднявшись на высоту 4200 метров.
Благодаря своей универсальности и неприхотливости, автомобиль трудился и воевал, фактически оставив свой след везде, где побывал человек. В начале ноября этого года на гоночной трассе «Арское» в Ульяновске прошла официальная презентация коллекционной серии УАЗ−469, посвященной 50-летнему юбилею модели. Чем же «юбилейный» УАЗ отличается от обычного?
По сути это «Хантер», но в исполнении 1972 года. А значит в нем присутствуют откидной борт, дополнительные складные сидения в багажном отделении, а также складной мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши. Такой своеобразный конструктор для любителя трудностей и ценителя истории советского автопрома.
Конечно, и современные черты здесь тоже присутствуют, поскольку он оснащается мостами «Спайсер», 112-сильным бензиновым инжекторным двигателем, 5-ступенчатой МКП с подключаемым полным приводом Part-time и блокировкой дифференциала. И здорово, что в 2022 году воссоздается автомобиль родом из 70-х.
Хотя, современная история знает случаи, когда тот или иной автопроизводитель заново осуществлял выпуск своих исторических моделей, воссоздавая утраченные технологии и чертежи. И это всегда относилось к великим машинам. Только УАЗу ничего не надо было воссоздавать. Просто потому, что на протяжении этих 50-и лет выпуск 469-х не прекращался.
И это говорит о том, что он был настолько досконально и правильно продуман, что улучшить его современную версию можно только благодаря возврату и изначальному виду конструкции. При этом очевидно, что используемые в авто технические решения и архаичны, и проблемны.
Но главное тут то, что их совокупность превратила этот 50-летний автомобиль в идеального хищника для той среды обитания, в которой он продолжает процветать до сих пор. Хотя ульяновцы не удержались и внесли ряд изменений в юбилейную версию, добавив силовой обвес, электрическую лебедку, сапуны, выведенные на раму, и шноркель. Так же модель юбилейной серии оснащается внедорожными шинами BF-Goodrich АТ размерности 235/85R16. А на борту и корме 469-го установлены хромированный шильдик и порядковый номер машины. «АвтоВзгляд» будет следить за дальнейшей судьбой этого любопытного и заслуженного автомобиля.