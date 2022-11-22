Юбилейная версия UAZ Hunter: обратная эволюция автопрома началась

Почти 50 лет назад — в начале декабря 1972 года — с конвейера Ульяновского автозавода сошли первые серийные внедорожники УАЗ−469. Автомобиль создавался исключительно как утилитарное транспортное средство и не баловал своих водителей и пассажиров столь модными сейчас эргономическими удобствами.

Это было время, когда не машину приспосабливали к человеку, а человек должен был приспособиться к ней. Поэтому, за рулем УАЗ−469 всегда сидели брутальные покорители бездорожья, способные с помощью проволоки и изоленты устранить любую неисправность. Попутно установив какой-нибудь рекорд.

Как случилось в 1974 году, когда во время автопробега по Кавказу караван из тестовых 469-х практически случайно оказался рядом с Эльбрусом и провел операцию по спасению попавших в трещину альпинистов, за 38 минут поднявшись на высоту 4200 метров.