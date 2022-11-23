Почему автовладельцы из США не знают марку Kia

После ребрендинга и обновления логотипа корейская марка Kia изменила привычную черно-белую эмблему в виде названия, заключенного в овал, на буквы, соединенные воедино. В итоге снова получилось Kia, но американцы увидели в комбинации символов лишь KN.

Как выяснилось, многие из тамошних автолюбителей не признали новоиспеченную марку, о чем свидетельствуют многочисленные запросы в поисковой системе Goggle.

Так, ежемесячно в «Гугле» фиксируются запросы из серии «что за новый бренд KN», «KN — страна-производитель» и прочие. Подобных запросов происходит до 1000 в сутки и свыше 40 в час.

Похоже, это тот случай, когда корейцы хотели сделать, как лучше, а получилось наоборот.