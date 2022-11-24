Китайцы объявили дату начала российских продаж кроссовера JAC JS6

Кроссовер JAC JS6 уже полностью рассекречен: его презентовали «вживую» еще минувшим летом во время очередной дилерской конференции марки. Напомним, что кроссовер укомплектовали 1,5-литровым двигателем на 174 силы, которому аккомпанируют шестиступенчатые коробки передач — «механика» и «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод исключительно передний.

Теперь же китайцы готовы представить новинку широкой публике. Остается лишь надеяться, что онлайн-презентация не сорвется, как это случилось с младшим JAC JS4. Впрочем, поскольку JS6, в отличие от «четверки», не используется брендом «Москвич», шансы того, что премьера таки состоится, крайне велики.

К слову о «Москвиче». Кроссовер JAC JS4, получивший в линейке воскрешенного российского бренда название «Модель 3», уже встал на конвейер московского завода. В честь этого события компания устроила пресс-конференцию, где раскрыла планы на ближайшие годы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.