На заводе «Москвич» стартовало производство китайских кроссоверов

Производство кроссоверов на «Москвиче» осуществляется методом крупноузловой сборки. И если план на 2022 год — это 600 автомобилей, то на 2023-й — уже 50 000. Причем ⅕ объема, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» на конференции, посвященной запуску конвейера, составят «электрички».

По словам представителей компании, их цель — превратить завод в «базовый центр» по производству «зеленых» машин, то есть — крупнейший в стране. Якобы он не только «загрузит» опустевший автомобильный рынок, но и предоставит 40 000 рабочих мест.

Что же касается дальнейших планов, то к 2025 году «Москвич» выпустит собственную модель, причем — из «ключевых российских компонентов». Но из каких именно (ведь с производством «своего» в стране огромные проблемы), вопрос остается открытым.