Какую «трансмиссионку» заливать в АКП, а какую — в «робот» и вариатор

Как правило, замена масла в коробке передач делается на пробеге не более 60 000 километров. Единственная задача лубриканта в коробке передач — снижение трения металлических компонентов. Смазка создает на трущихся деталях защитную пленку, минимизируя их износ. Даже незначительное уменьшение ее уровня может вызвать серьезные сбои в работе узла.
И никаким доливом тут не обойтись. Лучше заменить и забыть! Главное — правильно подобрать нужный состав, оптимально подходящий к конкретному типу автоматической трансмиссии. В решении данного вопроса будет полезным обратиться к опыту известных производителей смазочных материалов, систематизирующих технические требования к различным типам трансмиссий.
Возьмем, к примеру, продукцию марки Bizol, которая за два десятка лет успела завоевать авторынки многих стран. Еще в 2014 году фирма стала первым немецким производителем масла, получившим награду IAIR Award в области инноваций. Есть ее продукты и в России, где компания представила целую гамму смазок для различных типов коробок передач. Познакомимся с ними поближе.
Для гидромеханических агрегатов
Так, для гидротрансформатора или, проще говоря, классического «автомата» Bizol производит универсальное трансмиссионное масло Protect ATF DIII+. Эта оригинальная смазка, насыщенная уникальным составом присадок, обладает высокими свойствами защиты, особенно при резких перепадах температур.
В процессе эксплуатации она обеспечивает плавное переключение передач, нивелируя рывки и перегрев агрегата. В числе фирменных особенностей, выгодно отличающих данный продукт от аналогов, эксперты отмечают оптимальные фрикционные характеристики, что обеспечивают надежную и длительную работу «автомата».
И для «автомата», и для «механики»
Еще одним популярным маслом для АКП, призванным защитить узел от износа и коррозии, является Bizol Protect ATF D-VI. Лубрикант, основанный на технологии синтеза и дополненный специальным пакетом присадок, исключает вспенивание и обеспечивает узлам трансмиссии повышенную износоустойчивость. Кроме того, в линейке масел Bizol есть продукт Allround ATF D-VI. Его, как отмечают разработчики, можно с успехом использовать и для механических коробок передач.
Что нужно для вариатора
Не обошли вниманием немецкие технологи и варианты бесступенчатых трансмиссий. Значительная часть их является практически неремонтопригодной и при этом весьма капризной в эксплуатации. Вариатор не любит пробуксовок и перманентно утопленную педаль газа в пол.
А потому ему необходимо особое масло, да еще в комплекте с оригинальным набором присадок. Например, как в жидкости Bizol Protect ATF CVT, которая надежно защитит агрегат от пенообразования, окисления и преждевременного выхода из строя.
Для роботизированной трансмиссии
Не менее, если не более капризными коробками передач считаются «роботы», которые боятся перегрева и нередко раздражают «пинками» при переключениях. Чаще всего болячки проявляются при движении в пробках и агрессивной манере езды. А потому заблаговременная замена смазки в преселективной трансмиссии — необходимость.
Именно для таких агрегатов с двойным сцеплением создана жидкость Bizol Protect ATF DCT. Продукт разработан на основе новейших НС-технологий с применением особой комбинации присадок. Как результат — стабильные фрикционные свойства (в том числе в экстремальных условиях эксплуатации), отсутствие подергиваний и высокая термостабильность рабочих параметров.