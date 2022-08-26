Какую «трансмиссионку» заливать в АКП, а какую — в «робот» и вариатор

Фото globallookpress.com
Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним: трансмиссионную жидкость со временем обязательно следует менять в автоматической коробке передач. Причем вне зависимости от типа и условий эксплуатации автомобиля. А ведь многие этого не делают, заведомо приговаривая агрегат к скоропостижной кончине. Не стоит дергать судьбу за ухо, пренебрегая столь важной процедурой. В том, какая «жижа» требуется для конкретного типа АКП, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Как правило, замена масла в коробке передач делается на пробеге не более 60 000 километров. Единственная задача лубриканта в коробке передач — снижение трения металлических компонентов. Смазка создает на трущихся деталях защитную пленку, минимизируя их износ. Даже незначительное уменьшение ее уровня может вызвать серьезные сбои в работе узла.

И никаким доливом тут не обойтись. Лучше заменить и забыть! Главное — правильно подобрать нужный состав, оптимально подходящий к конкретному типу автоматической трансмиссии. В решении данного вопроса будет полезным обратиться к опыту известных производителей смазочных материалов, систематизирующих технические требования к различным типам трансмиссий.

Возьмем, к примеру, продукцию марки Bizol, которая за два десятка лет успела завоевать авторынки многих стран. Еще в 2014 году фирма стала первым немецким производителем масла, получившим награду IAIR Award в области инноваций. Есть ее продукты и в России, где компания представила целую гамму смазок для различных типов коробок передач. Познакомимся с ними поближе.

Фото производителя.

Для гидромеханических агрегатов

Так, для гидротрансформатора или, проще говоря, классического «автомата» Bizol производит универсальное трансмиссионное масло Protect ATF DIII+. Эта оригинальная смазка, насыщенная уникальным составом присадок, обладает высокими свойствами защиты, особенно при резких перепадах температур.

В процессе эксплуатации она обеспечивает плавное переключение передач, нивелируя рывки и перегрев агрегата. В числе фирменных особенностей, выгодно отличающих данный продукт от аналогов, эксперты отмечают оптимальные фрикционные характеристики, что обеспечивают надежную и длительную работу «автомата».

И для «автомата», и для «механики»

Еще одним популярным маслом для АКП, призванным защитить узел от износа и коррозии, является Bizol Protect ATF D-VI. Лубрикант, основанный на технологии синтеза и дополненный специальным пакетом присадок, исключает вспенивание и обеспечивает узлам трансмиссии повышенную износоустойчивость. Кроме того, в линейке масел Bizol есть продукт Allround ATF D-VI. Его, как отмечают разработчики, можно с успехом использовать и для механических коробок передач.

Фото производителя.

Что нужно для вариатора

Не обошли вниманием немецкие технологи и варианты бесступенчатых трансмиссий. Значительная часть их является практически неремонтопригодной и при этом весьма капризной в эксплуатации. Вариатор не любит пробуксовок и перманентно утопленную педаль газа в пол.

А потому ему необходимо особое масло, да еще в комплекте с оригинальным набором присадок. Например, как в жидкости Bizol Protect ATF CVT, которая надежно защитит агрегат от пенообразования, окисления и преждевременного выхода из строя.

Для роботизированной трансмиссии

Не менее, если не более капризными коробками передач считаются «роботы», которые боятся перегрева и нередко раздражают «пинками» при переключениях. Чаще всего болячки проявляются при движении в пробках и агрессивной манере езды. А потому заблаговременная замена смазки в преселективной трансмиссии — необходимость.

Именно для таких агрегатов с двойным сцеплением создана жидкость Bizol Protect ATF DCT. Продукт разработан на основе новейших НС-технологий с применением особой комбинации присадок. Как результат — стабильные фрикционные свойства (в том числе в экстремальных условиях эксплуатации), отсутствие подергиваний и высокая термостабильность рабочих параметров.

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26 августа 2022
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