Какую «трансмиссионку» заливать в АКП, а какую — в «робот» и вариатор

Как правило, замена масла в коробке передач делается на пробеге не более 60 000 километров. Единственная задача лубриканта в коробке передач — снижение трения металлических компонентов. Смазка создает на трущихся деталях защитную пленку, минимизируя их износ. Даже незначительное уменьшение ее уровня может вызвать серьезные сбои в работе узла.

И никаким доливом тут не обойтись. Лучше заменить и забыть! Главное — правильно подобрать нужный состав, оптимально подходящий к конкретному типу автоматической трансмиссии. В решении данного вопроса будет полезным обратиться к опыту известных производителей смазочных материалов, систематизирующих технические требования к различным типам трансмиссий.

Возьмем, к примеру, продукцию марки Bizol, которая за два десятка лет успела завоевать авторынки многих стран. Еще в 2014 году фирма стала первым немецким производителем масла, получившим награду IAIR Award в области инноваций. Есть ее продукты и в России, где компания представила целую гамму смазок для различных типов коробок передач. Познакомимся с ними поближе.