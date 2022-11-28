АВТОВАЗ вывел на тесты электрический LADA Largus

Увы, но подробностей об испытаниях «зеленого» LADA Largus пока никаких нет. Известно лишь, что первый прототип, собранный в Центре Инжиниринга, уже приехал на полигон: там, по данным сообщества Avtograd news, проведут цикл различных тестов — мол, начало положено.

Чего ждать дальше? По плану, опытная партия e-Largus должна увидеть свет в следующем году, а товарная — в 2024-м. Впрочем, запуск серийного производства пока под вопросом, ведь он будет зависеть от рыночного интереса, о чем в начале сентября сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Что же касается бензиного «Ларгуса», то в декабре АВТОВАЗ выпустит небольшую партию машин, которую передадут корпоративным клиентам. Потом фургоны и универсалы вновь поставят на паузу — до тех пор, пока не возобновится производство LADA Vesta.