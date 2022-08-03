5 самых надежных и экономичных автомобилей на российском рынке

Начнем с седанов, потому как они остаются одним из самых востребованных типов кузова у наших покупателей. Здесь выделим представителей японского автопрома, так как они применяют проверенные временем технологии и не гонятся за инновациями.
Toyota Camry (XV50)
Это поколение модели выпускали с 2011-го по 2018 год. Что касается двигателей, то седан получил проверенные временем моторы объемом 2,0 л (150 л. с.), 2,5 л (181 л. с.) и 3,5 л (249 л. с.). Все они не докучают проблемами, да и «автомат» не подбрасывает сюрпризов. Что касается расхода топлива, то «Кэмри» с младшим мотором потребляет 8,4 л на 100 км, а это довольно неплохо по нынешним временам. Хотя, безусловно, есть и куда более экономичные автомобили при тех же динамических характеристиках. Но… они — не Camry, и этим все сказано!
Mazda 6
Toyota Land Cruiser 200
Легендарная «двухсотка» появилась в конце 2007 года. В России внедорожник можно встретить с двумя двигателями: бензиновым 4,7-литровым V8 мощностью 288 л. с. и таким же V-образным наддувным «дизелем» отдачей 235 л. с. Первый агрегат работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом», а «дизель» — с 6-стиступенчатым. Самый надежный экземпляр — тот, что с бензиновым мотором. Потому не будем писать про мелкие неприятности, хоть они, безусловно, есть. Наконец, если судить по расходу топлива, то «японец» потребляет 14,4 литра в смешанном чикле, что для такой огромной машины не так уж и много.
Lexus RX
Это один из самых популярных премиальных кроссоверов в России и наиболее востребованный среди модельного ряда Lexus. Надежными считаются несколько поколений этого японского SUV, но мы уделим внимание четвертому, так как это самая свежая модель.
Гибридные версии рассматривать не будем — они редки. Остановимся на комплектациях с бензиновыми моторами. А это 2-литровый 238-сильный двигатель и 3,5-литровый вариант отдачей 300 сил. По данным заокеанского исследования J. D. Power, «японец» доставляет владельцам меньше проблем, чем любой другой одноклассник. Показатель степени надежности модели — приличные — 95,35%. То есть у менее, чем 5% этих машин старше пяти лет случаются поломки и отказы.
А по информации британского Driver Power, претензии к машине высказали лишь 9,1% владельцев. Вероятно, по этой причине RX сохраняет высокую остаточную стоимость на «вторичке» в России. Наконец, что касается расхода топлива, то для младшего мотора он составляет скромные 7,8 л.
Toyota RAV4
«Равик» как раз и выбирают, чтобы лишний раз не смотреть под капот. Причем, это касается, как новых так и подержанных экземпляров. Если судить по западным источникам, то агентство J. D. Power, рейтинг надежности Consumer Report, а также специалисты немецкого клуба ADAC говорят о потрясающей стойкости автомобиля к поломкам.
Мы решили выделить экземпляр третьего поколения, который выпускали с 2005-го по 2014 год, а из всей гаммы моторов выбрали 2-литровый 158-сильный вариант, спаренный вместе с вариатором. На «сотню» он просит не более 7,4 лиров топлива.