5 самых надежных и экономичных автомобилей на российском рынке

Начнем с седанов, потому как они остаются одним из самых востребованных типов кузова у наших покупателей. Здесь выделим представителей японского автопрома, так как они применяют проверенные временем технологии и не гонятся за инновациями.

Toyota Camry (XV50)

Это поколение модели выпускали с 2011-го по 2018 год. Что касается двигателей, то седан получил проверенные временем моторы объемом 2,0 л (150 л. с.), 2,5 л (181 л. с.) и 3,5 л (249 л. с.). Все они не докучают проблемами, да и «автомат» не подбрасывает сюрпризов. Что касается расхода топлива, то «Кэмри» с младшим мотором потребляет 8,4 л на 100 км, а это довольно неплохо по нынешним временам. Хотя, безусловно, есть и куда более экономичные автомобили при тех же динамических характеристиках. Но… они — не Camry, и этим все сказано!

Mazda 6

Рестайлинговая «японка», вышедшая в свет в 2017 году, до сих пор привлекает ярким дизайном и задорным нравом. При этом бензиновые моторы семейства Skyactive не страдают проблемами, что подтверждает, в частности, исследование авторитетного Consumer Reports. А ведь у них высокая степень сжатия! Напомним: линейка представлена агрегатами объемом 2,0 (150 л. с.) и 2,5 литра (192 л. с.). Оба работают в паре с «автоматом». Что касается расхода топлива, то средний «аппетит» в 7,8 л на «сотню» нельзя назвать чрезмерным.