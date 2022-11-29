Почему компания Evolute сокращает свой модельный ряд в России

На сайте отечественного производителя электрокаров «Эволют» пропала информациям о минивэне Evolute i-Van. Проблема может быть вызвана двумя причинами. Первая заключается в весьма сомнительном спросе на электрические вэны. Ведь данный тип транспортного средства приобретают обычно для путешествий. А о них (на большой-то «электричке») в российских условиях можно сразу забыть. Вторая причина следует из первой.

По некоторым данным, большой и тяжелый Evolute i-Van оснащается электромотором мощностью около 120 лошадиных сил при емкости блока аккумуляторов в 60 кВт/ч. Подобные характеристики превращают электромобиль в недвижимость практически сразу после начала движения. И, похоже, что отказ производителя китайско-российских электрокаров компании «Моторинвест» от данной модели выглядит окончательным. По крайней мере, на его официальном сайте место i-Van занял таинственный трафарет с подписью SUV C+. Портал «АвтоВзгляд» будет следить за ситуацией.