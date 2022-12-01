Две ипостаси LADA Largus приедут к дилерам в 2023 году

Фото lada.ru
АВТОВАЗ возобновит конвейерный выпуск LADA Largus в 2023 году. Напомним, что ранее проблемы с логистическими цепочками поставок запчастей привели к прекращению выпуска этой популярной модели. Попадет ли опять «Ларгус» в ТОП−15 самых востребованных машин на российском рынке, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Егор Васильев

Напомним, что минувшим летом из остатков складских запасов тольяттинцы все же умудрились собрать партию из 1800 автомобилей, которая была успешно реализована, а в декабре планируют выпустить еще 500 штук. И вот глава автогиганта Максим Соколов заявил, что уже в следующем году Largus начнет сходить с конвейра почти в докризисных объемах. Причем потребитель увидит его как в варианте с ДВС, так и на электротяге. В последнем случае электромотор, аккумуляторные батареи и инвертор разместятся на платформе, созданной для традиционной версии машины.

Вообще, Largus оказался в нашей стране удивительно к месту и пользовался устойчивым спросом, поскольку удачно подходил как для выполнения коммерческих задач, так и для личного использования. Машина уверенно и регулярно попадала в ТОП−15 самых востребованных авто. Так что терять рынок, особенно в условиях увеличивающегося давления со стороны вкитайцев, было бы неправильно. И благодаря перезапуску популярной модели, АВТОВАЗ сумеет оживить работу своей дилерской сети.

А вот какой двигатель окажется под капотом универсала — 8-клапанный мощностью 84 «лошади» или 150-сильный 16-клапанный — пока не очень ясно. Что же касается e-Largus, то он должен иметь запас хода около 250 км и будет собираться в Ижевске.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, кризис, универсал, санкции
1 декабря 2022
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