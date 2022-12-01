Две ипостаси LADA Largus приедут к дилерам в 2023 году

Напомним, что минувшим летом из остатков складских запасов тольяттинцы все же умудрились собрать партию из 1800 автомобилей, которая была успешно реализована, а в декабре планируют выпустить еще 500 штук. И вот глава автогиганта Максим Соколов заявил, что уже в следующем году Largus начнет сходить с конвейра почти в докризисных объемах. Причем потребитель увидит его как в варианте с ДВС, так и на электротяге. В последнем случае электромотор, аккумуляторные батареи и инвертор разместятся на платформе, созданной для традиционной версии машины.

Вообще, Largus оказался в нашей стране удивительно к месту и пользовался устойчивым спросом, поскольку удачно подходил как для выполнения коммерческих задач, так и для личного использования. Машина уверенно и регулярно попадала в ТОП−15 самых востребованных авто. Так что терять рынок, особенно в условиях увеличивающегося давления со стороны вкитайцев, было бы неправильно. И благодаря перезапуску популярной модели, АВТОВАЗ сумеет оживить работу своей дилерской сети.

А вот какой двигатель окажется под капотом универсала — 8-клапанный мощностью 84 «лошади» или 150-сильный 16-клапанный — пока не очень ясно. Что же касается e-Largus, то он должен иметь запас хода около 250 км и будет собираться в Ижевске.