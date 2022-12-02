Зачем КамАЗ взялся за выпуск легковых автомобилей

По словам главы ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, речь идет не о появлении новых структурных подразделений в рамках компании, а, скорее, о новом виде бизнеса. Можно сделать вывод, что КамАЗ задумался об активной экспансии на почти рухнувший российский рынок легковушек.

Однако, напомним, ранее КамАЗ не очень успешно продвигал свое легковое детище «Кама» и, видимо, из-за этого недавно произошел ребрендинг проекта. Так же не исключено, что внедрение челнинцев в столичный завод «Москвич» как раз и имело под собой цель именно за счет бюджетных денежек все-таки начать разработку полноценного чисто российского электрического транспортного средства.

Кроме того, с учетом общей поддержки государством экологически чистой мобильности как на уровне проектирования, так и на уровне дистрибуции, у КамАЗа появляется дополнительные возможности по сокращению собственных финансовых издержек.