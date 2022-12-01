Почему электромобили лишат граждан всего личного имущества

Далеко не все готовы участвовать в истерике, которая по расширяющейся спирали разворачивается вокруг производства электромобилей и борьбы с традиционными ДВС. Многие профессионалы не видят в ней ни экологической выгоды, ни экономического эффекта, да и вообще разумного начала.

Но все они находятся под жестким контролем и не могут позволить себе идти против мейнстрима под угрозой потерять теплое местечко с хорошей зарплатой. Однако иногда им становится невмоготу держать в себе сокровенное знание, и они проговариваются.

Вот такой казус случился и с руководителем концерна Volkswagen Томасом Шефером. Его возмутил очередной экологический стандарт «Евро−7», который ошалевшие от безнаказанности чиновники из Еврокомиссии собираются ввести в действие уже с 2025 года.

«Это безумие», — восклицает менеджер, проработавший в автопроме, в отличие от еврочинуш, более 30 лет. Удар по бюджетным машинам готовится страшный в своей безответственности. По словам г-на Шефера, понадобится адова работа по глубокой модернизации двигателей для достижения соответствия новым параметрам, взятым, похоже, с потолка.