Почему электромобили лишат граждан всего личного имущества

Далеко не все готовы участвовать в истерике, которая по расширяющейся спирали разворачивается вокруг производства электромобилей и борьбы с традиционными ДВС. Многие профессионалы не видят в ней ни экологической выгоды, ни экономического эффекта, да и вообще разумного начала.
Но все они находятся под жестким контролем и не могут позволить себе идти против мейнстрима под угрозой потерять теплое местечко с хорошей зарплатой. Однако иногда им становится невмоготу держать в себе сокровенное знание, и они проговариваются.
Вот такой казус случился и с руководителем концерна Volkswagen Томасом Шефером. Его возмутил очередной экологический стандарт «Евро−7», который ошалевшие от безнаказанности чиновники из Еврокомиссии собираются ввести в действие уже с 2025 года.
«Это безумие», — восклицает менеджер, проработавший в автопроме, в отличие от еврочинуш, более 30 лет. Удар по бюджетным машинам готовится страшный в своей безответственности. По словам г-на Шефера, понадобится адова работа по глубокой модернизации двигателей для достижения соответствия новым параметрам, взятым, похоже, с потолка.
Интересный получается финт — если сейчас знаменитый VW Polo стоит около 20 000 евро, то в итоге всех проведенных НИОКР его цена вырастет на четверть — до 25 000. Поэтому глава концерна считает, что после завершения всех расчетов «компания точно не будет инвестировать» в бюджетные машины с ДВС.
С другой стороны, этот же топ-менеджер заявляет, что перед его сотрудниками стоит задача к тому же 2025 году наладить выпуск «бюджетных» электрокаров ценой до 25 тысяч евро. Правда, он не знает еще, как этого добиться — инженеры не могут пока создать относительно недорогой аккумулятор с приличным запасом энергии. Совпадение чисел ничего вам не напоминает?
Называется, не мытьем так катаньем. Если не удается снизить цену электромобиля до приемлемого уровня, то надо просто вынудить автопроизводителя повысить стоимость машины с ДВС до уровня «экологичного» транспортного средства. И нереалистичное «Евро−7» — превосходный инструмент для достижения этой цели. Ну а если непокорные автомобилестроители чудом найдут способ выкрутиться, то им изобретут какое-нибудь «Евро−8».
Жалко не то, что Polo, вышедший на рынок в 1975 году, может отправиться на свалку истории накануне своего 50-летнего юбилея. Обидно, что всем бюджетным автомобилям грозит то же самое.
И еще один секрет Полишинеля выдал Томас Шефер. Несоизмеримые со здравым смыслом расходы на производство электромобилей частично покрывались за счет продаж традиционных машин. Прекращение производства последних вызовет стремительный рост цен на электрокары, и так запредельных. Спрашивается — неужели там, в руководстве серьезных стран и компаний сидят невменяемые ребята, не отдающие себе отчета в своих действиях?
Может быть, и так. Но скорее, они действуют по четкому плану. И план этот состоит в лишении народонаселения планеты всех видов собственности. Недаром так активно насаждаются каршеринг, коворкинг, коливинг и прочие кар и кор. Лишение человека его корней и любых ориентиров в жизни — вот задача глобалистов-манипуляторов.