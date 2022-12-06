Несмотря на кризис, в России начали расти продажи новых грузовиков

Продажи грузовиков начали падать в марте — после того, как Евросоюз ввел первые пакеты санкций, а многие зарубежные производители и поставщики комплектующих решили приостановить свою деятельность в России. Хотя рынку комтранса досталось все же меньше, чем легковушкам: худший месячный результат — сокращение объема «всего» на 44%. И вот, наконец, начался рост — ноябрь большегрузы закрыли пусть в небольшом, но все же плюсе.

По данным агентства «Автостат», треть всех «грузовых» продаж в прошлом месяце пришлась на автомобили КамАЗ — 2619 реализованных машин, −12,4% к ноябрю 2021-го. Вторую строчку заняла китайская компания Shacman (дочка Shaanxi): ее авто разошлись тиражом в 1248 единиц. Третью — опять же «поднебесная» Sitrak (829 ед.), четвертую — FAW (771 ед.), пятую — МАЗ (437 ед.). ГАЗ стал шестым (425 ед.), но у него ощутимое падение — на 43,9%.

Что же касается рейтинга по моделям, то и его «заселили» китайские автомобили. Челнинцы уже не первые: список открывает новичок из КНР — Sitrak C7H (829 ед.). КамАЗ 43118 взял «серебро», FAW CA3310 — «бронзу». Кроме того, в лидерской пятерке оказались КамАЗ 65115 и Shacman SX3258.

Да, рынок вырос, но, как мы видим, исключительно за счет «поднебесных» автостроителей. Пока они наращивают свое присутствие, отечественные компании продолжают падать — в том числе и потому, что испытывают сложности в производстве, обусловленные, в свою очередь, санкционным давлением. И вместо того, чтобы искать решение проблем в России, налаживая выпуск собственных деталей и агрегатов, пытаются договориться с китайскими партнерами. А уверенности в них нет и быть не может.