КамАЗ выведет производство грузовиков на новый уровень

Как стало известно, модернизация конвейера затронет только линии агрегатного производства. В планах автостроителя — закупка шести обрабатывающих центров для участка изготовления корпуса поворотного кулака и семи станков с ЧПУ для обработки шаровой опоры. Кроме того, проведут «апгрейды» линии картера переднего, заднего и среднего мостов, а также системы управления процессом сборки.

Возможно, санкционный период и дает возможность относительно безболезненно вывести производство на другой уровень, однако оно не позволяет КамАЗу закупать необходимые элементы автоматических трансмиссий и силовые установки. А ведь современный грузовик — это, прежде всего, эффективный, экологически чистый двигатель в связке с актуальной АКП. И вот как раз с этим из-за существующих ограничений у завода проблемы. Налаживание контактов с новыми поставщиками из того же Китая маловероятно и не имеет особых перспектив. По крайней мере, в ближайшее время.

Остается лишь добавить, что по информации газеты «Вести КамАЗа», модернизация производства завершится в 2023 году.