Продажи новых автомобилей в ноябре снизились на 61,6%

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последнем месяце осени АВТОВАЗ продал 21 700 машин. Тольяттинцы остаются лидерами рынка — впрочем, и конкурентов у них почти не осталось. Тем не менее, падение в сравнении с ноябрем 2021-го составило 18%. А за 11 месяцев показатели бренда LADA рухнули на 49% относительно аналогичного периода прошлого года, до 164 600 автомобилей.

На втором месте оказался китайский бренд Haval с результатом менее 4600 машин. За ним идут ГАЗ (4200 ед.), Geely (3500 ед.), УАЗ (менее 3500 ед.) и Kia (3100 ед.). А ведь еще совсем недавно именно корейцы задавали тон.

Пока основными драйверами продаж остаются такие модели, как LADA Granta, Niva Legend и Travel, но они, естественно, не могут насытить рынок. Да и не всем нужны «бюджетники». При этом стремительно растет доля китайцев: количество дилеров «поднебесных» брендов в стране уже достигло тысячи, хотя еще в середине октября их было 830.