УАЗ остановил прием заказов на машины с «автоматом»

О приостановке заказов сообщает портал «Автоновости дня». При этом причины такого решения не называются. Не исключено, что это произошло из-за экономических ограничений Евросоюза, которые запрещают поставлять в нашу страну высокотехнологичные товары. Напомним, что ульяновцы использовали «автомат» Punch Powerglide 6L50.

6-ступенчатая трансмиссия довольно известна. Она работает на Cadillac CTS, SRX, Chevrolet Caprice, а также на тяжелом Chevrolet Colorado. Производят «коробку» на заводе в Страсбурге, что на северо-востоке Франции. Если действительно дело в санкциях, то УАЗ лишится и «раздатки» Divgi-TTS, которая шла с «автоматом».

Однако пока у дилеров есть несколько десятков «Патриотов» и «Пикапов» с АКП. Их продают в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Новосибирске, Иркутске и других городах. Цены начинаются от 2 000 000 рублей.