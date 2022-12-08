Продажи LADA Vesta NG начнутся с упрощенных версий

До полноценного возобновления производства LADA Vesta NG остается еще несколько месяцев. А пока завод выпускает единичные экземпляры — тестирует оборудование, проводит испытания самих автомобилей, обучает персонал. Так, по данным сообщества Avtograd news, с конвейера сошло уже несколько полностью укомплектованных «Вест». Правда, в крайне бедном исполнении.

Уточняется, что LADA Vesta NG, предназначенные для «внутреннего пользования», получили минимальный набор опций: в автомобилях нет мультимедиа-системы, глянцевых элементов отделки интерьера, кожаной оплетки руля и даже очечника. Что же тогда есть? Кондиционер, кнопка старт-стоп для запуска двигателя и множество заглушек. Внешне такие машины тоже отличаются — неокрашенными дверными ручками и корпусами боковых зеркал, а также штампованными колесными дисками.

Что же до силовых агрегатов, то бюджетные LADA Vesta оснащаются 1,6-литровым «восьмиклапанником» на 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой».

И все бы ничего (какая нам разница, на чем АВТОВАЗ обучает сотрудников), да вот только сообщается, что именно с этих упрощенных комплектаций и начнутся продажи LADA Vesta NG весной. Впрочем, пока это лишь предположение. Ведь официально представители отечественной марки никаких заявлений по этому поводу не делали.