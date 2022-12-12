Стартовало производство нового BMW M2

Новинка стала крупнее своей предшественницы, которая, к слову, официально продавалась в нашей стране. Вторая генерация модели наверняка появится у дилеров как минимум благодаря параллельному импорту.

Итак, колесная база автомобиля с горизонтальными элементами в ноздрях решетки радиатора и оквадраченными воздухозаборниками растянулась на 11 сантиметров — больше не придется сгибаться в три погибели, погружаясь в салон. А вот дезодорант в дороге явно пригодится, ибо 3-литровый турбированный мотор о шести цилиндрах выдает 460 сил мощности, работая вкупе с шустрой восьмискоростной АКП. Приятным дополнением стал активный задний дифференциал.

Свою первую сотку с места «болид» разменивает за 4,1 секунды, ускоряясь до пиковых 285 км/ч.

В довесок ко всему, BMW M2 можно доукомплектовать пакетом M Race Track с россыпью карбоновых материалов и креслами-ковшами. А еще имеется фирменный обвес M Perfomance, опционально доступен перенастроенный выпуск. В общем, хорошие сапоги — надо брать. Главное, чтобы российские продавцы не навесили на новинку умопомрачительный ценник.