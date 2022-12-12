В Россию привезли новый компактный кроссовер Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc сейчас можно приобрести у «серого» дилера примерно за 3,3 млн. рублей. За эти деньги предлагается версия со 150-сильным 1,5-литровым мотором TSI и семиступенчатым «роботом» DSG. Привод передний. Оснащение не самое богатое: с мультирулем, но с всего лишь 8-дюймовым дисплеем мультимедийки. Блок управления климатом с физическими «крутилками», а не с сенсорными кнопками как в старших комплектациях.

Однако компания-продавец готова привезти этого конкурента Hyundai Creta из Германии и в любом ином варианте. Напомним, что в Европе на T-Roc также устанавливаются бензиновые моторы 1.0 TSI (110 л. с.) и 2.0 TSI (190 л. с.). А еще есть турбодизель 2.0 TDI мощностью либо 115 л. с., либо 150 л. с. Привод — как передний, так и полный. Бюджетные версии немецкого кроссовера могут комплектоваться шестиступенчатой «механикой».