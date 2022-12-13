В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai размером с «Оку»

Hyundai Casper — миниатюрная машинка, изначально разработанная для рынка Южной Кореи. Размеры и форма кузова авто вызывают ностальгические ассоциации с приснопамятной «Окой». При этом автомобильчик явно «рисовали» с прицелом на попадание в когорту «кроссоверов». Технически же — это клон Kia Picanto. Пятидверное «чудо» оснащается бензиновым мотором объемом 1 литр. Мощность силового агрегата варьируется: либо 72 л. с., либо 100 л. с. В трансмиссии — четырехступенчатый автомат. Привод — исключительно передний.

Интерьер «Каспера» вполне современен и может похвастать цифровой приборкой, большим мультимедийным «телевизором», вырастающим из верхней части центральной консоли, системой бесключевого доступа с запуском мотора «с кнопки», камерой заднего вида и прочими «взрослыми» опциями вроде «кожаного салона».

Автодилеры предлагают Hyundai Casper по ценам в районе миллиона рублей — от 1,05 до 1,15 млн. «целковых» за вариант с «заводским» пробегом на одометре.