5 самых тупых конструктивных «ляпов» китайских кроссоверов

Наиболее бросающаяся в глаза неприятность, которой «болеют» сейчас очень многие китайские марки, повальное помешательство на всевозможных тачскринах и сенсорных панелях. Они красивы и технологичны. Но зимой вдруг выясняется: сенсорная кнопка включения обогрева сиденья, лобового стекла, руля — не самое умное решение. Как и управление «климатом» через тачскрин. Поскольку на морозе все эти «тач-что-то-там» оказываются неработоспособны и требуют, чтобы их сначала самих отогрели. Вывод: все органы управления «теплыми» опциями автомобилей для российского рынка должны быть выполнены в форме физических кнопок и «крутилок».
Второй по счету, но, пожалуй, первый по степени неудобства китайский «ляп» — слишком маленький диапазон регулировки положения руля по вылету. У многих «китайцев» тут хочется добавить еще хотя бы 5—7 сантиметров! Это не так уж и много, не очень сложно исполнить конструктивно и стоит копейки в производстве. Зато позволит комфортно устроиться за рулем не только невысокому среднестатистическом жителю КНР, но и нормальному россиянину ростом свыше 170 см.
Но идем дальше. Однажды какой-то китайский рационализатор решил, что можно совместить кнопку включения электрообогрева лобового стекла с кнопкой запуска его максимального обдува. Видимо гений посчитал, что последний нужен лишь при разморозке «лобовухи». «Улучшайзинг», к сожалению, оказался заразителен. Объясняем: когда водитель хочет убрать корку льда на стекле, обдувать его изнутри холодным воздухом не нужно.
А если летом для ликвидации запотевания стекла включают «на полную» вентилятор, работа электрических «нагревалок» не требуется! Именно поэтому на каждую из этих функций нужна своя кнопка. Нечего пытаться экономить на них!
Еще одна претензия к «китайцам» — неугомонные попытки их создателей выпендриться в смысле дизайна. Иногда получается не просто смешно, но и неудобно. Так, уже давно многие автопроизводители делают рулевые колеса своих легковушек «со скосом» в нижней части. Для удобства посадки и руления: водителю сразу понятно, в каком положении колеса стоят прямо — когда «скос» находится в нижнем положении. А на некоторых китайских кроссоверах ради красоты и чтоб «не как у всех», руль сделали с двумя скосами: не только снизу, но и сверху. Когда у машины «колеса прямо» — визуально не поймешь.
Ну а подвеска «только для идеальных дорог» — вообще «родовая болезнь» подавляющего большинства «китайцев». Редко какой из этих кроссоверов может похвастаться управляемостью, энергоемкостью подвесок и четкостью руля хотя бы на уровне среднего «корейца». При том, что и корейские автомобили — далеко не образец для подражания в этом смысле.
Резюмируя скажем: когда китайские автопроизводители победят перечисленные выше «косяки», тогда и можно будет в полной мере говорить, что «китай» стал не хуже других азиатских автомобильных марок.