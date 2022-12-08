5 самых тупых конструктивных «ляпов» китайских кроссоверов

Наиболее бросающаяся в глаза неприятность, которой «болеют» сейчас очень многие китайские марки, повальное помешательство на всевозможных тачскринах и сенсорных панелях. Они красивы и технологичны. Но зимой вдруг выясняется: сенсорная кнопка включения обогрева сиденья, лобового стекла, руля — не самое умное решение. Как и управление «климатом» через тачскрин. Поскольку на морозе все эти «тач-что-то-там» оказываются неработоспособны и требуют, чтобы их сначала самих отогрели. Вывод: все органы управления «теплыми» опциями автомобилей для российского рынка должны быть выполнены в форме физических кнопок и «крутилок».

Второй по счету, но, пожалуй, первый по степени неудобства китайский «ляп» — слишком маленький диапазон регулировки положения руля по вылету. У многих «китайцев» тут хочется добавить еще хотя бы 5—7 сантиметров! Это не так уж и много, не очень сложно исполнить конструктивно и стоит копейки в производстве. Зато позволит комфортно устроиться за рулем не только невысокому среднестатистическом жителю КНР, но и нормальному россиянину ростом свыше 170 см.

Но идем дальше. Однажды какой-то китайский рационализатор решил, что можно совместить кнопку включения электрообогрева лобового стекла с кнопкой запуска его максимального обдува. Видимо гений посчитал, что последний нужен лишь при разморозке «лобовухи». «Улучшайзинг», к сожалению, оказался заразителен. Объясняем: когда водитель хочет убрать корку льда на стекле, обдувать его изнутри холодным воздухом не нужно.